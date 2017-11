Overstock.com: Gestern vorgestellter Gamechanger mit +20%!

Lieber Leser,

nachdem ich hier zuletzt berichtet habe, dass viele der aktuell durch diverse Börsendienste „gepushte“ Gamechanger eigentlich nur „Namechanger“ waren, habe ich Ihnen gestern dann meinen, einen echten, Gamechanger vorgestellt. Heute gewinnt die genannte Aktie von Overstock.com gleich mehr als +20%.

Overstock.com legt aktuelle Quartalszahlen vor

Grund für den heutigen Kurssprung sind dabei die aktuellen Quartalszahlen, die das Unternehmen vorgelegt hat. Dabei sind diese gar nicht mal so besonders gut ausgefallen. Konkret fiel der Umsatz sogar um -4%. Zwar stieg zugleich die Bruttomarge von zuvor 18,1% auf nunmehr 19,7%, dennoch musste das Unternehmen letztlich einen Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 US-Dollar bekanntgeben.

Damit sank der Verlust, der in Q3/2016 noch bei -0,12 US-Dollar je Aktie gelegen hatte, allerdings deutlich. Zudem trugen zu den Verbesserungen im operativen Geschäft beide Segmente des Unternehmens bei, also sowohl das ehemalige Kerngeschäft eCommerce (Retail) als auch das neue Geschäft mit sogenannten Blockchain Services (vom Unternehmen Medici getauft). Doch das alles war und ist sowieso nicht entscheidend!

Unternehmen könnte der neue FinTech-Star an der Börse werden!

Denn elektrisiert wurden und werden Anleger wie Analysten eben von den Plänen des umtriebigen CEOs Patrick Byrne. Wie gestern ja bereits berichtet, hat dieser nämlich seine Programmierer eine Lösung ausarbeiten lassen, mit deren Hilfe zukünftig Börsengänge via Blockchain organisiert werden könnten. Diese Lösung, die bereits zur Genehmigung bei der SEC eingereicht ist, hat es dabei in sich. Denn segnet die SEC diese Lösung ab, kann Overstock.com sie zunächst einmal für sich selbst nutzen und eine Kapitalerhöhung durchführen.

Klappt das reibungslos, kann es sie jedoch auch jedem anderen Unternehmen, dass gerne an die Börse gehen möchte, anbieten. Damit würde Overstock.com zu einem FinTech-Unternehmen erster Güte, dass im Milliarden schweren Markt für IPOs, den sich derzeit die großen US-Investmentbanken untereinander aufteilen, eindringen. Ja, Overstock.com könnte für diese Branche der Disruptor werden, der Apple einst im mobilen Internet und Netflix in der TV-Branche war. So sehen eben echte Gamechanger aus!

Ein Beitrag von Sascha Huber.