Overstock.com: George Soros Krypto-Aktie schafft die Trendwende!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Leider lief es zuletzt nicht mehr wirklich rund für Bitcoin, Ether(eum) und Co. So fielen die Kurse, nach der heftigen Korrektur über den Jahreswechsel, erneut deutlich zurück. Dies führte dazu, dass die Kryptowährungen inzwischen wieder weitestgehend von den Titelblättern verschwunden sind. Die Stimmung ist dementsprechend mies und die Skeptiker (?Bären?) kommen aus ihren Löchern gekrochen. In der Regel ist so etwas ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Sascha Huber.