Overstock.com: Frontalangriff auf Goldman Sachs und Co!

Lieber Leser,

zuletzt habe ich an dieser Stelle mehrfach vor angeblichen Blockchain Aktien gewarnt. In meinen Augen handelte es sich bei diesen nicht um die angepriesenen „Gamechanger“, sondern um „Namechanger“. Kurzfristig mögen diese Aktie, dank gezielter Kaufempfehlungen, noch etwas steigen können aber langfristig liegt deren Kursziel um Null. Jetzt stellt der ein oder andere Leser jedoch zurecht die Frage, ob ich den keinen „Gamechanger“ kenne. Meine Antwort: Doch!

Overstock.com baut nebenbei ein neues Geschäftsmodell auf

Ein wirklicher „Gamechanger“ nämlich könnte Overstock.com sein. Dies scheint auf den ersten Blick völlig absurd. Denn das grundsätzliche Geschäftsmodell des Unternehmens sieht wie folgt aus: Das Unternehmen kauft Händlern ihre Restposten ab und vertreibt diese günstig über das Internet. Damit war und ist man zunächst einmal ein Wettbewerber von Amazon.com oder eBay und hat wenig mit Blockchain oder Bitcoin zu tun.

Allerdings hat Gründer, Großaktionär und CEO Patrick Byrne schon frühzeitig erkannt, dass er gegen diese Großen auf Dauer nicht an stinken kann. Daher beschloss er bereits im Januar 2014 den Bitcoin als Zahlungsmethode zu akzeptieren, was sicherlich zunächst nur ein Marketinggag aufgrund des damaligen Hypes war (der Bitcoin stieg damals kurzfristig auf über 1.000 US-Dollar). Byrnes Programmierer implementierten die Zahlungsmethode innerhalb kurzer Zeit, doch das brachte ihren Chef erst richtig auf den Geschmack.

Börsengänge via Blockchain organisieren!

So beauftragte er seine Programmierer damit sich näher mit der Blockchain zu befassen und eine Lösung zu entwickeln, die es dem Unternehmen ermöglicht eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Diese Entwicklung dauerte eine ganze Zeit lang, aber vor wenigen Monaten kamen sie schließlich ans Ziel. So hat Overstock.com nun tatsächlich eine Lösung entwickelt, die eine Kapitalerhöhung und somit auch einen Börsengang via Blockchain ermöglichen würde. Diese Lösung hat Overstock.com nun bei den zuständigen Behörden, sprich der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) zur Genehmigung eingereicht.

Sollte diese die Lösung absegnen, wird Overstock.com sie erst einmal selbst nutzen und eine Kapitalerhöhung durchführen. Wird dies jedoch ein Erfolg, könnte man sie natürlich auch anderen Unternehmen, die gerne an die Börse gehen würden, anbieten. Damit würde man in das Geschäftsfeld der großen US-Investmentbanken wie Goldman Sachs einbrechen und sich einen Milliardenmarkt erschließen. Denn da ein IPO via Blockchain deutlich günstiger wäre, müssten der Gesellschaft die Kunden nur so zufliegen. So sehen also echte „Gamechanger“ aus! Bis dato hat Overstock.com auch noch keinen Namenswechsel in Erwägung gezogen, obwohl er hier sogar sinnvoll wäre…

Ein Beitrag von Sascha Huber.