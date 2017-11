Overstock.com: Darum empfehlen selbsternannte „Börsengurus“ diese Aktie nicht!

Lieber Leser,

ich hatte zuletzt mehrfach vor sogenannten Bitcoin oder Blockchain Aktien, die von selbsternannten „Börsengurus“ als „Gamechanger“ zum Kauf empfohlen wurden, gewarnt. Inzwischen gab es auch Feedback dazu. Die entsprechenden „Börsengurus“ fühlen sich nämlich auf die Füße getreten. Sollen Sie doch, denn mein Ziel ist die Aufklärung der Anleger!

Erkennungsmerkmal: Namenswechsel bei kanadischen Kleinstunternehmen

Die „Namechanger“, die keine „Gamechanger“ sind, erkennen Sie dabei oftmals daran, dass es sich um kanadische Kleinstunternehmen handelt, die kürzlich ihren Namen geändert haben. Eine Namensänderung ist jedoch noch längst keine Änderung des Geschäftsmodells und somit an sich kaum ein Grund für massive Kurssteigerungen. Aber selbst wenn diese Namensänderung mit einer Änderung des Geschäftsmodells einher geht, sollte man vorsichtig sein.

Denn aus einem Biotechunternehmen kann man nicht par ordre de mufti über Nacht eine Bitcoin oder Blockchain Company machen. Denn so etwas erfordert Zeit und vor allen Dingen Geld. Zwar versuchen die entsprechenden Unternehmen, bei denen ich mich nicht über entsprechende Abmachungen mit den entsprechenden „Börsengurus“ wundern würde, mit Hilfe von zahlreichen Pressemeldungen entsprechende Aktivitäten vorzutäuschen. Aber lassen Sie sich davon nicht blenden!

Overstock.com: Keine Luftnummer, sondern ein echter „Gamechanger“!

Ein echter „Gamechanger“ ist hingegen Overstock.com. Einstmals als Amazon-Konkurrent gegründet, hat man sich schon seit 2014 auf die Forschung an der Blockchain konzentriert. So gelang es der Gesellschaft entsprechend innovative Lösungen zu entwickeln, die mittel- bis langfristig der Bankenbranche extrem schaden könnten. Hier gab es also, zumindest teilweise, einen Wechsel des Geschäftsmodells – aber bis dato keine Namensänderung!

Ferner verfügt das Unternehmen auch noch über ausreichend Geld in der Kasse – und kann im Zweifel mit seiner selbst entwickelten Lösung bald eine Kapitalerhöhung durchführen. Kein Wunder, denn bei Overstock.com handelt es sich eben auch um einen echten „Gamechanger“. Nur lässt sich die Aktie nicht so einfach „pushen“, weshalb sie für die selbsternannten „Börsengurus“ nicht so interessant erscheint.

Ein Beitrag von Sascha Huber.