Overstock.Com: Eine wahre Achterbahnfahrt!

Liebe Leser,

die Aktie von Overstock.Com ist am Mittwoch deutlich gestiegen, allerdings am Donnerstag gleich wieder deutlich zurückgekommen. Der Wert legte mittwochs um immerhin 2 % zu und konnte damit im laufenden charttechnischen Trend wichtige Signale setzen, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngsten Kursentwicklungen. Am Donnerstag folgte aber sogleich die Ernüchterung mit Kursverlusten von gut 6 %. Dies lag ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.