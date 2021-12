Overstock Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Kurs der Aktie Overstock steht am 21.12.2021, 09:21 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 61.92 USD. Der Titel wird der Branche "Internet Einzelhandel" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Overstock nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Overstock-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 79,62 USD mit dem aktuellen Kurs (61,92 USD), ergibt sich eine Abweichung von -22,23 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (87,42 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-29,17 Prozent Abweichung). Die Overstock-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Overstock ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 20 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,08 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Overstock-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (140,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 127,17 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 61,92 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Overstock eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

