Oversea-Chinese Banking: Das muss man erstmal verdauen!

Der Kurs der Aktie Oversea-Chinese Banking steht am 26.12.2019, 08:18 Uhr an der heimatlichen Börse Singapore bei 10.94 SGD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Oversea-Chinese Banking auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Oversea-Chinese Banking-RSI ist mit einer Ausprägung von 32,09 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 55,53, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Oversea-Chinese Banking. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Oversea-Chinese Banking daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Oversea-Chinese Banking von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Oversea-Chinese Banking gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,95 insgesamt 18 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 12,2 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".