Oversea-Chinese Banking: Glauben Sie das?

An der Börse Singapore notiert die Aktie Oversea-Chinese Banking am 12.09.2019, 08:13 Uhr, mit dem Kurs von 11.02 SGD. Die Aktie der Oversea-Chinese Banking wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Oversea-Chinese Banking nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Oversea-Chinese Banking-RSI ist mit einer Ausprägung von 6,98 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 52,07, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Oversea-Chinese Banking auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Oversea-Chinese Banking sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Oversea-Chinese Banking beträgt das aktuelle KGV 9,98. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 12,37. Oversea-Chinese Banking ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.