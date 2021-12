OverIT schließt die Ausgliederung aus der Engineering Group durch Bain Capital und NB Renaissance ab und ernennt Nicola Cattarossi zum neuen CFO

Fiume Veneto, Italien (ots/PRNewswire) -OverIT, ein führender Anbieter von Lösungen für das Field Service Management, gab heute den Abschluss seiner zuvor angekündigten Ausgliederung aus der Engineering Group bekannt und wurde zu einem unabhängigen Unternehmen, das von Bain Capital und NB Renaissance kontrolliert wird."Die Ausgliederung wird die internationalen Fähigkeiten von OverIT stärken und seine marktführende Position durch verstärkte Investitionen ausbauen. Dies ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft zwischen NB Renaissance und Bain Capital", sagte Paolo Bergamo, CEO von OverIT.Mit der Ernennung von Nicola Cattarossi zum neuen Chief Financial Officer stärkt OverIT auch seine Führungsspitze. Als CFO wird Cattarossi das weltweite Rechnungswesen, die Finanzen und die internen Kontrollfunktionen von OverIT leiten, um die Wertschöpfung des Unternehmens zu unterstützen."Nicola ist eine strategische Ergänzung, um das Führungsteam von OverIT zu stärken und die Wachstumsziele des Unternehmens zu erreichen", so Bergamo weiter.Cattarossi bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in globalen Funktionen mit und kommt von Affidea Italien zu OverIT, wo er als Finanzdirektor und Vorstandsmitglied tätig war. Zuvor war er als International Vice President und Finance Director bei Groupon tätig und hatte eine Reihe von leitenden Finanzpositionen bei Medtronic und Dell inne."Ich freue mich sehr, in einer so wichtigen Phase der Entwicklung von OverIT zu arbeiten", sagte Cattarossi. "Ich werde meine umfangreiche und vielseitige internationale Erfahrung nutzen, um eng mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten und den Aufbau einer erstklassigen Finanzabteilung fortzusetzen, die die globalen Wachstumsinitiativen von OverIT unterstützt."OverIT ist ein multinationales Unternehmen mit mehr als 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Field Service Management. Das Unternehmen wird von weltweit führenden Beratungs- und Consulting-Unternehmen als führender Anbieter in den Bereichen FSM, Mobile Workforce Management und AR anerkannt. Es versorgt mehr als 300 internationale Kunden und 150.000 Field Service-Anwender mit Prozesswissen, innovativen Funktionalitäten und modernsten Technologien. Lesen Sie mehr auf overit.itBain Capital, LP ist eine der weltweit führenden privaten Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von ca. 140 Mrd. USD, die für unsere Investoren, Teams, Unternehmen und die Gemeinden, in denen wir leben, eine nachhaltige Wirkung erzielt. Seit unserer Gründung im Jahr 1984 haben wir unser Wissen und unsere Erfahrung genutzt, um organisch in zahlreiche Anlageklassen zu expandieren, darunter Private Equity, Kredite, öffentliches Beteiligungskapital, Risikokapital, Immobilien und andere strategische Schwerpunktbereiche. Lesen Sie mehr unter baincapital.comNB Renaissance unterstützt ambitionierte Unternehmer und Managementteams mit dem Ziel, marktführende Unternehmen zu schaffen. NB Renaissance gehört seit 2015 zu Neuberger Berman und verwaltet heute 2,0 Mrd. EUR an Zusagen von erstklassigen italienischen und internationalen Investoren. NB Renaissance ist derzeit in 12 Unternehmen investiert, zu denen einige der besten italienischen Unternehmen gehören.Neuberger Berman wurde 1939 gegründet und ist ein privater, unabhängiger Investmentmanager, der sich im Besitz der Mitarbeiter befindet. Das Unternehmen verwaltet im Auftrag von Institutionen, Beratern und Privatanlegern weltweit eine Reihe von Strategien, darunter Aktien-, Renten-, quantitative und Multi-Asset-Class-, Private-Equity-, Immobilien- und Hedgefonds. Das Unternehmen verwaltet zum 30. Juni 2021 Kundenvermögen in Höhe von 433 Milliarden US-Dollar. Lesen Sie mehr unter www.nb.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1700345/OverIT_Logo.jpgPressekontakt:Carly Kroll, carly.kroll@overit.us, +1 847 867 2232Original-Content von: OverIT, übermittelt durch news aktuell