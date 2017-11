Ove Burmeister

Hamburg (ots) - Photovoltaik-Anlagen und Elektromobilität gehörenzusammen; denn Elektromobilität ist erst dann wirklich klimaschonend,wenn der Strom, mit dem die Elektrofahrzeuge unterwegs sind, ohneCO2-Emissionen erzeugt wird.Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautzberger, forderte erstkürzlich neben einem beschleunigten Ausstieg aus dem Kohlestrom eine"grundlegende Verkehrswende hin zur Elektromobilität". Dazu notwendigsei eine Quote für Neuzulassungen bei Pkw, damit bis 2030 ein Anteilvon 60 bis 70 Prozent Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßenunterwegs seien. Nur so könnte das CO2-Minderungsziel im Verkehr für2030 erreicht werden. Auch die EU-Kommission hatte ursprünglich eineverbindliche Quote für emissionsfreie Fahrzeuge vorgesehen. Die istjetzt erst einmal vom Tisch. Stattdessen heißt es, die Herstellersollten bis 2030 möglichst 30 Prozent Neuwagen mit Elektro- oderanderen alternativen Antrieben auf die Straße bringen. Im Gegenzugstellt sie 800 Millionen Euro zum Ausbau von Ladestationen fürElektroautos in ganz Europa bereit.Solarstrom als Fahrstrom attraktivDie Technik für eine Verkehrswende hin zur Elektromobilität istvorhanden. Elektrofahrzeuge können als flexible Stromspeicherfungieren, Stromtankstellen und Wandladestationen (Wallboxen) miteiner Schnittstelle zur Photovoltaik-Anlage ermöglichen die sinnvolleVerknüpfung von regenerativer Energie und Elektromobilität. CO2-freieMobilität auf der Grundlage erneuerbarer Energiequellen ist nicht nurtechnisch möglich, sondern auch kostengünstig. Deshalb sollte derweitere Ausbau regenerativer Energieerzeugung forciert werden.Photovoltaik - Aus Licht wird Strom. Aus Strom wird GeldDie DEB Deutsche Energie Beratung GmbH Hamburg bietet dieMöglichkeit, auch ohne eigene Dachfläche in Photovoltaik-Anlagen zuinvestieren. Als Besitzer einer PV-Anlage ist man Stromproduzent undträgt so aktiv zum Umweltschutz bei. Die Abnahme des produziertenStroms ist durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zu einemFestpreis für 20 Jahre garantiert. DEB verkauft Großanlagen bis 750KW im Ganzen, oder auch parzelliert, so dass nahezu jedermann an denerheblichen Erträgen einer PV-Anlage partizipieren kann. Die Anlagenwerden auf langfristig gepachteten Dächern errichtet, Käufer bekommenso direktes Eigentum mit Grundbucheintrag. Die DEB Deutsche EnergieBeratung übernimmt von der Entwicklung bis zur fertigen Installationund Netzanschluss das gesamte Projektmanagement. Der Investor erhältneben dem Kaufvertrag einen eigenen Pachtvertrag und denEinspeisevertrag. Der Komplettservice beinhaltet auch einenVerwaltungs- und Wartungsvertrag und eine Allgefahren-Versicherungmit Ertragsausfalldeckung. Den Ertrag kann der Käufer jederzeit perFernüberwachung kontrollieren. Das alles bedeutet für ihn, dass ersich um nichts kümmern muss und garantiert ihm hohe Sicherheit. EinePhotovoltaik-Anlage von der DEB ist aber nicht nur eine sichere,sondern auch eine sehr lohnende Investition. Sie kann vollständig ausEigenmitteln getätigt werden, oder aber von Banken finanziert werden.Sie ist steuerlich voll abschreibbar und unter Umständen bis zu 40Prozent "rücktragsfähig". Je nach Steuersatz und Finanzierungskonzeptist sie ohne weitere Unterdeckung zu entschulden, mit nur sehrgeringer Eigenkapitalbindung. Das bedeutet für den Besitzer derPV-Anlage eine "Sonnenrente" für 20-30 Jahre. Gleichzeitig kann eraktiv an dem Ziel mitwirken, das sich Deutschland gesetzt hat: Diegesamten Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 95% gegenüberdem Vergleichsjahr 1990 zu reduzieren.Pressekontakt:Deutsche Energie Beratung GmbHOve Burmeister040-60003336Burmeister@deb24.comPappelallee 2822089 HamburgOriginal-Content von: DEB Deutsche Energie Beratung GmbH, übermittelt durch news aktuell