Oval Medical Technologies Ltd und inveox GmbH entscheiden sich für Veeva MedTech zur Qualitätsverbesserung

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Aufstrebende Medizintechnikunternehmen setzen Anwendungen der Veeva Vault Quality Suite ein, um die Einhaltung von IVD und EU MDR zu gewährleistenVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Oval Medical Technologies Ltd und die inveox GmbH Veeva Vault Quality Suite (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-QualityDocs) Applikationen einsetzen, um das Qualitätsmanagement zu modernisieren und die GxP-Compliance zu verbessern. Die Innovatoren von Medizinprodukten reihen sich in eine wachsende Zahl von Unternehmen ein, die Veeva MedTech (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/) eine schnellere Markteinführung anstreben, während sie sich in einer sich verändernden regulatorischen Landschaft bewegen.Angesichts der steigenden Anforderungen an die Evidenz, die Überwachung nach der Markteinführung und der sich entwickelnden In-vitro-Diagnostik- (IVD) und europäischen Medizinproduktevorschriften (EU MDR) suchen Medizintechnikunternehmen nach flexibleren und skalierbaren Lösungen zur Automatisierung und Harmonisierung von Qualitätsprozessen. Die Vault Quality Suite führt Qualitätsinhalte und -prozesse auf einer einzigen Plattform zusammen und ermöglicht so die Abstimmung zwischen den wichtigsten Beteiligten und eine bessere Kontrolle im gesamten Unternehmen.inveox verbessert die Sichtbarkeit und Kontrolleinveox entwickelt Systeme zur Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung von Histopathologie-Laboren und Ärzten. Das Unternehmen entschied sich für Veeva Vault QMS (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-QualityDocs) und Veeva Vault QualityDocs (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-QualityDocs), um das Qualitätsmanagement zu vereinfachen und den Einblick in die Lebenszyklen von Dokumenten zu erhöhen. Veeva MedTech lieferte führende Technologie, Support und Dienstleistungen, um ein einheitliches, digitales Qualitätssystem mit integrierten Best Practices einzusetzen."Unsere Mission ist es, die Fehler bei der Krebsdiagnose zu rationalisieren und zu minimieren. Der Einsatz von Best-in-Class-Technologie ist der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele", sagt Dominik Sievert, Mitgründer und CEO von inveox. "Durch den Einsatz von Veeva Vault QMS und Veeva Vault QualityDocs sind wir gut gerüstet, um unsere Produkte in die nächste Entwicklungsstufe zu bringen und gleichzeitig die aktuellen Branchenvorschriften einzuhalten."Oval rationalisiert Qualitäts-Content-ManagementAls führender Anbieter von patientenzentrierten Einweg-Autoinjektor-Plattformen hat sich Oval für Vault QualityDocs entschieden, um die GxP-Compliance und eine höhere Effizienz im Qualitätsbereich zu erreichen. Nach einer zweimonatigen Implementierung verfügt Oval nun über ein skalierbares Qualitäts-Content-Management-System, das sein schnelles Wachstum unterstützen kann."Um Produkte schneller entwickeln und herstellen zu können, brauchten wir eine agile Qualitätslösung, mit der wir SOP- und GxP-Dokumente einfach austauschen und gemeinsam bearbeiten können", sagt Tim Holden, Director of Business Development and Licensing bei Oval Medical Technologies Ltd. "Veeva Vault QualityDocs bietet branchenführende Funktionen, von der Dokumentenkontrolle bis hin zu Audit-Prüfungen, mit denen wir die Ausführung in unserer gesamten Lieferkette beschleunigen können.""Medtech-Innovatoren befinden sich an einem kritischen Punkt, an dem sie Qualität, Compliance und Patientensicherheit sicherstellen müssen, während sie gleichzeitig exponentiell wachsen", so Carl Ning, Senior Director, Vault Quality Strategy, Veeva MedTech. "Wir freuen uns, mit Oval Medical Technologies Ltd. und der inveox GmbH zusammenzuarbeiten, um ihre Teams mit modernen Qualitätssystemen auszustatten, die Prozesse rationalisieren und die Entwicklung lebensverändernder Produkte beschleunigen."Veeva MedTech bietet einheitliche Suiten von Cloud-Anwendungen, einschließlich der Vault Clinical (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-EDC), Vault Quality (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-QualityDocs), Vault Regulatory (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-Registrations), Vault Medical (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-MedComms), und Vault Commercial Content Management (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-PromoMats) Suiten, für Medizintechnikunternehmen, um den gesamten Produktlebenszyklus zu beschleunigen.Weitere InformationenWeitere Informationen zu Veeva MedTech finden Sie unter: veeva.com/eu/MedTech (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/)Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/unternehmen/veeva-systeme (https://www.linkedin.com/company/veeva-systems/)Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stakeholder, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus dem Einsatz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftslage (einschließlich der anhaltenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Science-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum Freitag, 30. April 2021 enthalten. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich "Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.