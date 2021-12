Outplacement Berater VBLP TOP3 bei den HR Excellence Awards 2021 in der Kategorie 'Digital Solutions'

München (ots) -Die hochkarätig besetzte Fachjury hat am 9. Dezember die diesjährigen Preisträger des seit 2012 ausgerichteten HR Excellence Awards bekannt gegeben. Das bundesweit aktive Beratungsunternehmen VBLP hat es mit ihrem orts- und zeitunabhängigen Out- und Newplacement Tool VBLP Digital unter die drei Finalisten in der Kategorie "Digital Solutions" geschafft.Dazu der geschäftsführende Gesellschafter Henrich Abegg: "Angetrieben von der Idee eine zeitgemäße Form der Beratung zu entwickeln, haben wir viel Energie in die Verwirklichung dieser Innovation im Newplacement gesteckt: VBLP Digital ist ein einzigartiges, innovatives digitales Outplacement bzw. Newplacement Tool, das Bewerber professionell dabei unterstützt, einen neuen Job zu finden. In VBLP Digital ist das Expertenwissen von über 10.000 Newplacement Beratungen eingearbeitet. Das Tool ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar und bietet die perfekte Unterstützung, sich fundiert auf jede Form von Interviews vorzubereiten und schnell einen neuen attraktiven Arbeitsplatz zu finden."Wir freuen uns, im starken Wettbewerb mit der Allianz und Infineon zu den TOP3 zu gehören und danken unserem Berater-Team, das Großartiges geleistet hat!Über VBLPVBLP ist ein bundesweit aktiver und vielfach ausgezeichneter Anbieter für Personalveränderunderungsmaßnahmen. Das Unternehmen bietet erfolgreiche Beratung in den Themen Newplacement, Transfer, Coaching, Change und Interim Management für die Industrie, Finanz und Versicherungsbranche.Die Kernaufgabe ist die 1:1 Beratung von Fach- und Führungskräften sowie die professionelle und empathische Unterstützung bei Transferagenturen und Gesellschaften. Wir begleiten die Kunden mit individuellen Lösungen, damit Mitarbeiter:innen wieder zügig und nachhaltig eine neue Aufgabe finden.Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an 20 Standorten im deutschsprachigen Raum und überzeugt seit mehr als 30 Jahren mit hochkompetenter Newplacement- und Karriereberatung. VBLP ist exklusives Mitglied der weltweit tätigen ARBORA GLOBAL Organisation und verfügt über ein internationales Netzwerk in mehr als 30 Ländern.Pressekontakt:VBLP GmbH UnternehmensberatungHerzog-Heinrich-Str. 11-1380336 MünchenTel: 089 8931 14-0E-Mail: info@vblp.deOriginal-Content von: VBLP GmbH, übermittelt durch news aktuell