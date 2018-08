Outfront Media: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Swedbank AB":

Der Kurs der Aktie Outfront Media stand am 17.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 19,33 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Outfront Media auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Outfront Media erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 7,06 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16,24 Prozent im Branchenvergleich für Outfront Media bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,06 Prozent im letzten Jahr. Outfront Media lag 16,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Outfront Media-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Outfront Media vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 27,33 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 41,4 Prozent erzielen, da sie derzeit 19,33 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,39 liegt Outfront Media unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche "Real Estate" weist einen Wert von 105,85 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.