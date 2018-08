Outdoor Cooking der besonderen Art (FOTO)

Waldbröl (ots) -Panarbora überrascht seine Gäste kulinarisch"Wie hätten Sie es gern? Medium, Durch oder etwas Blutig?"Außergewöhnliche Gespräche, die inzwischen täglich auf derAusflugsterrasse des Restaurants im Naturerlebnispark Panarborastattfinden.Das Kochen unter freiem Himmel fasziniert viele Menschen, weil esursprünglich und naturverbunden ist. Eben ein Freiheitsgefühl, das zueinem Natur- und Erlebnispark passt. Selbst prominente TV-Köche wärenüberrascht, wenn sie sehen würden, was das Team um den KüchenchefPeter Kundmüller auf die Beine gestellt hat. Die große, neueAttraktion ist ein selbst gebauter Smooker aus einem ursprünglichenDruckluftkessel, der inzwischen die Terrasse schmückt und vor allemden Gästen ein reichhaltiges zusätzliches Speiseangebot bietet.Selbst gemachte Anti-Pasti, geräucherte Saucen, Spanferkel aus demSmoker und auf dem Grill karamellisierten Ananas sind Gaumenfreuden,die das Essen zu einem Erlebnis werden lassen.Heidrun Kemper, kommissarische Leiterin von Panarbora, freut sichüber die neue Attraktion "Wir wollen unsere Übernachtungs- undTagesgäste gerne auch kulinarisch verwöhnen. Nach einer spannendenEntdeckungstour finden die Gäste in unserem Restaurant einabwechslungsreiches Speiseangebot mit asiatischen, afrikanischen undsüdamerikanischen Speisen. Passend zu den globalen Dörfern des Parks.Mit dem Smooker und Outdoor-Cooking bieten wir ein einzigartigeskulinarisches Angebot. Weit über dem Standard klassischerJugendherbergen." Die Philosophie hinter dem Outdoor Cooking ist derVersuch, Gäste und Natur über Kochen und Essen wieder miteinander zuverknüpfen. Passend zur Philosophie des Jugendherbergswerks fördertdas Outdoor-Cooking das gesellschaftliche Beisammensein.Das Gelände, auf dem der Naturerlebnispark Panarbora entstandenist, war ursprünglich eine Bundeswehr-Kaserne. Inzwischen bietet sichein Areal mit Lern- und Entdeckungscharakter. Die Besucher werdenaktiv aufgefordert, sich mit der Natur und der Umwelt zubeschäftigen.Eintritt zahlen die Tagesgäste für den im Park befindlichen Turmund Baumwipfelpfad. Bei Zugang zum Park erhalten diese einenGutschein in Höhe des Eintrittspreises in Höhe von 5 Euro für dieGastronomie. Zusätzlich wird die Möglichkeit geboten, durch den Parkund über den Sinnesparcour zu spazieren. Panarbora ist einNaturerlebnispark im Sinne dieses Wortes "die Natur mit allen Sinnenerleben". Im Park werden den Jugendherbergsgästen zusätzlichUnterkünfte unterschiedlichster Art geboten. Die Übernachtungsgästeschätzen die Auswahl bei den globalen Dörfern (Asien, Afrika undSüdamerika) sowie alternativ das Gästehaus oder den besondersbeliebten Baumhäusern.Highlight des Parks ist der Baumwipfelpfad auf dem das Leben einesWaldes mit sechs lernpädagogischen Stationen kindgerecht beschriebenwird. Die verschiedenen Baumarten werden erklärt und die Tiere desWaldes vorgestellt. Ein weiteres Highlight: Auf der Plattform desTurms befindet sich in der Mitte eine Bronzetafel, auf der dieGeschichte der Region erläutert wird. Im Park selber befinden sichzusätzlich über 80 Tafeln, auf denen die Pflanzen, Sträucher, Bäumeund Kräuter beschrieben werden, die im Park zu finden sind.Weitere Informationen unter www.panarbora.dePressekontakt:Heidrun KemperKom. LeitungNaturerlebnispark und Jugendherberge PanarboraNutscheidstr. 151545 PanarboraTel.: 02291 / 90 865 - 11RegionalmanagementDeutsches Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland e. V.Düsseldorfer Str. 1a40545 DüsseldorfTel.: 0211 / 57 703 - 51E-Mail: h.kemper@djh-rheinland.deOriginal-Content von: DJH Landesverband Rheinland e.V., übermittelt durch news aktuell