Outcrop durchteuft bei Bohrungen im Projekt Santa Ana 3,5 Meter mit 785 Gramm Silberäquivalent pro Tonne und 1,5 Meter mit 1.408 Gramm Silberäquivalent pro Tonne

Quelle: IRW Press

16. November 2020 – Vancouver, BC – Outcrop Gold Corp. (TSXV:OCG, OTCPK:MRDD.F, DE:MRG1) („Outcrop“) freut sich, die Analyseergebnisse zu den Bohrproben aus dem unternehmenseigenen Projekt Santa Ana im Norden der Region Tolima in Kolumbien bekannt zu geben. Die Bohrungen werden in den 1,5 Kilometer voneinander entfernten Zielzonen Roberto Tovar und El Dorado in unterschiedlichen, annähernd parallel verlaufenden Erzgangsystemen niedergebracht.

