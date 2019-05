Out of Bounds Festival 2019: Bikesport pur in Saalfelden Leogang

Saalfelden Leogang (ots) - Mit dem Mercedes-Benz UCI Mountainbike DownhillWeltcup und spektakulären Side-Events sorgt das Bike-Event für einen mehr alsattraktiven Zeitplan.Das Out of Bounds Festival in Saalfelden Leogang geht von 7. bis 9. Juni in dienächste Auflage. Mit dem Mercedes-Benz UCI Mountainbike Downhill Weltcup undspektakulären Side-Events sorgt das Bike-Event für einen mehr als attraktivenZeitplan - nicht nur für alle Fans des Sports. Über 23.000 Fans werden erwartet.Von 7. bis 9. Juni sind die Blicke der internationalen Mountainbike-Szene wiederauf Saalfelden Leogang gerichtet: Beim Out of Bounds Festival wird der BikeparkLeogang zum bereits neunten Mal zur Spielwiese der weltbesten Downhiller. Nachden Weltcupstopps in Maribor (Slowenien) und Fort William (Großbritannien), deram kommenden Wochenende am Programm steht, wartet im Pinzgau die dritte von achtStationen der Mercedes-Benz UCI Mountainbike Downhill Weltcupsaison. Zugleichgilt die diesjährige Auflage des Festivals als Generalprobe für die Downhill-WM,die im September 2020 zum zweiten Mal in Saalfelden Leogang ausgetragen wird.Die Elitefahrer rund um Aaron Gwin, Tahnee Seagrave, Loic Bruni und Co. stehenbeim einzigen Weltcup-Stopp auf österreichischem Boden vor der Herausforderung"Speedster". Hier gilt "Nomen est Omen": Das 2,3 Kilometer lange undanspruchsvolle Terrain schickt die Downhiller mit Höchstgeschwindigkeiten vonüber 62km/h über ruppige Wurzelteppiche, steile Abschnitte und durch engeKehren. Gefragt ist also die breite Palette der Downhill-Kunst - Fahrtechnik,Kraft, Erfahrung und die nötige Portion Überwindung, um in Saalfelden Leogang zubestehen.Heimweltcup für österreichischen Downhill-ShootingstarEine Athletin kann von sich behaupten, dass der Weltcup in Leogang für sie einemRennen im eigenen Wohnzimmer gleichkommt: die junge Saalbacherin Valentina"Vali" Höll. Österreichs Downhill-Shootingstar und frischgebackeneösterreichische Downhill-Staatsmeisterin feierte im vergangenen Jahr beim erstenWeltcupauftritt in der Heimat einen souveränen Sieg in der Klasse derJuniorinnen und verwies die Konkurrenz - trotz Sturzes - mit einemFabelvorsprung von 15 Sekunden in die Schranken. Auch in die aktuelle Saisonstartete die Saalbacherin in Maribor mit einem Sieg bei den Juniorinnen.Voller Zeitplan beim Out of Bounds FestivalNeben der großen Expo- und Pit-Area, in der man der Weltelite des Downhills zumGreifen nah sein kann, gibt es auch dieses Jahr beim Out of Bounds Festivalwieder eine Vielzahl an Side-Events, wie die spektakulären Freestyle MotocrossShows, ein großes Open-Air-Konzert mit der kalifornischen Band "John Diva & theRockets of Love" am Samstagabend und diverse Parties. Tickets und weitereInformationen zum Out of Bounds Festival 2019 gibt es auf mtb-weltcup.at(http://mtb-weltcup.at).Out of Bounds Festival Saalfelden Leogang7. - 9. JuniOut of Bounds Festival Saalfelden LeogangMercedes-Benz UCI Mountainbike Dowhill Weltcup und spannende SideeventsDatum: 07.06.2019Ort: Bikepark LeogangHütten 39, 5771 Leogang, ÖsterreichUrl: http://www.mtb-weltcup.atJetzt Tickets sichern Jetzt bestellen (https://www.mtb-weltcup.at)Kontakt:Saalfelden Leogang Touristik GmbHinfo@saalfelden-leogang.at+43 6582 70660Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuell