Out of Bounds Festival 2018: Bikesport pur in Saalfelden Leogang - BILD

Saalfelden Leogang (ots) - Das Out of Bounds Festival inSaalfelden Leogang geht vom 07. bis 10. Juni in die nächste Runde.Mit dem Mercedes-Benz UCI Mountainbike Downhill Weltcup undattraktiven Side-Events sorgt das Bike-Event für einen mehr alsattraktiven Timetable - nicht nur für alle Fans des Sports.Vom 07. bis 10. Juni sind die Blicke der internationalenMountainbike-Szene wieder nach Saalfelden Leogang gerichtet. Das Outof Bounds Festival wartet. Dabei wird der Bikepark Leogang am 09. und10. Juni bereits zum achten Mal zur Spielwiese der weltbestenDownhiller. Nach den Welcupstopps in Lo?inj (Kroatien) und FortWilliam (Großbritannien) wartet im Pinzgau die dritte von siebenStationen des Mercedes-Benz UCI Mountainbike Downhill Weltcups. DieElitefahrer rund um Aaron Gwin, Rachel Atherton und Co. stehen dabeivor der Herausforderung "Speedster". Hier gilt "Nomen est Omen". Das2,3 Kilometer lange und anspruchsvolle Terrain schickt die Downhillermit Highspeed über ruppige Wurzelteppichen, durch enge Kehren undüber steile Abschnitte in Falllinie. Höchstgeschwindigkeit im Vorjahrwaren 62,7 km/h. Gefragt ist also die breite Palette derDownhill-Kunst, Fahrtechnik, Kraft, Erfahrung und die nötige PortionÜberwindung, um beim Weltcup in Saalfelden Leogang zu bestehen.Zwtl.: Out of Bounds Festival: Eine Challenge, nicht nur für dieProfisNeben den weltbesten Downhillern schicken die Side Events des Outof Bounds Festivals auch Nicht-Profis auf die Pinzgauer Tracks. Beider Hogmoa Team-Challenge am 08. Juni wartet auf die Teilnehmer einganz besonderer Mannschaftsbewerb. In der Staffel sind dreiAbschnitte so schnell wie möglich zu bewältigen: der Weg bergauf,eine Herausforderung/Challenge sowie der Weg bergab. Neben dem Spaßam Bikesport lockt dabei, mit einem Helikopter-Rundflug, auch eingenialer Hauptpreis.Für die Kids geht es am 09. Juni ab in die Pumptrack Area. Zumdritten Mal können sich die Kleinsten bei der Kids PumpTrackChallenge über Tables, Pumps und Doubles beweisen. Ob auf dem Laufradoder dem Pedal-Bike ist dabei jedem selbst überlassen.Erstmals ist beim Out of Bounds Festival 2018 aber auchMotorengedröhn zu hören: Mit seinen Kollegen wird Luc Ackermann,derzeit Führender der offiziellen FIM Freestyle MotocrossWeltmeisterschaft, am 09. und 10. Juni bei Shows für Motocross-Actionsorgen.Zwtl.: Voller Timetable beim Out of Bounds FestivalAber nicht nur auf den Trails wird beim Out of Bounds Festivalactionreicher Sport zelebriert. Von Donnerstag bis Sonntag gebendiverse Partys Gelegenheit, auch abseits Gas zu geben. So steht unteranderem am 09. Juni die Rock-Coverband "The Strongbow" bei einem OpenAir-Konzert auf der Bühne.Nicht zu vergessen ist auch die große Team- und Expo-Area, in dervon Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, die neuesten Trends derBike-Szene unter die Lupe genommen werden können.Für alle, die es nicht nach Saalfelden Leogang schaffen, überträgtRed Bull TV den Mercedes-Benz UCI Downhill Mountain Bike World Cup inLeogang live und on-demand, jederzeit und überall verfügbar auf[redbull.tv/uci](https://www.redbull.tv/video/AP-1U6A9EDP51W11/mens-xco-finals-en-nove-mesto). Auch auf Servus TV wird der Weltcup live übertragen.