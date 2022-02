OutSystems ernennt Persistent im dritten Jahr in Folge zum Partner des Jahres in Amerika

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien und Boston (ots/PRNewswire) -- Anerkannt als Visionär für die „Entwicklung und Bereitstellung außergewöhnlicher Lösungen"OutSystems, ein weltweit führender Anbieter von modernen Plattformen für die Anwendungsentwicklung, hat Persistent Systems (http://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) zum dritten Mal in Folge zum Partner des Jahres in Nord- und Südamerika gekürt, und gab dies auf der jährlichen Partner Kickoff-Veranstaltung von OutSystems bekannt.Persistent wurde als Visionär in der Kategorie „Entwicklung und Bereitstellung außergewöhnlicher Lösungen" ausgezeichnet. Damit wurden die vorgefertigten, anpassbaren Branchenlösungen für BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften gewürdigt, die über das Intelligent Automation Center of Excellence (COE (https://www.persistent.com/services/intelligent-automation/center-of-excellence/)) verfügbar sind.OutSystems unterstützt Organisationen bei der Entwicklung von Unternehmensanwendungen und bei der raschen Umgestaltung ihres Geschäfts. IT-Abteilungen versuchen, den Erwartungen der internen und externen Benutzer an neue Funktionen oder Anwendungen gerecht zu werden. Die isolierte Natur des Unternehmens-Stacks macht es sehr komplex und zeitaufwändig, eine Funktion zu entwickeln oder neue Anwendungen auf herkömmliche Weise zu erstellen. OutSystems beseitigt diese Komplexität und spart Zeit, indem es einen visuellen Ansatz für die KI-gestützte Low-Code-Anwendungsentwicklung verfolgt, der die Komplexität beseitigt und gleichzeitig die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt, ohne dass eine Abhängigkeit von Talenten besteht oder tiefgreifende institutionelle Kenntnisse erforderlich sind.Michael Benson, SVP Americas, OutSystems„Mit fast 400 Partnern auf der ganzen Welt sind unsere Preise extrem wettbewerbsfähig. Als Preisträger würdigen wir den Einfluss von Persistent auf unser Geschäft und die Kompetenz im digitalen Engineering, um KI/Ml, modellgesteuerte Entwicklung und den gesamten Lebenszyklus von Anwendungen zu nutzen. Persistent zeichnet sich weiterhin durch innovative Lösungen rund um die digitale Transformation aus, die schnelle und erfolgreiche Geschäftsergebnisse für unsere Kunden bringen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer engen Zusammenarbeit."Ajai Kumar, Senior Vice President for Partner Ecosystem, Persistent Systems„Unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit OutSystems bei der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen schafft einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden und deren Endkunden. Mit OutSystems entwerfen, entwickeln und implementieren wir in kürzester Zeit Anwendungen, die es unseren Kunden ermöglichen, wettbewerbsfähiger zu werden, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Kundenerfahrung zu verbessern. Unsere vertrauensvolle Partnerschaft war ein entscheidender Faktor für die Freisetzung von Geschäftsmöglichkeiten, da wir unseren Kunden helfen, ihre digitalen Transformationspläne zu beschleunigen."Informationen zu PersistentMit über 16.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ist Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung anbietet. Persistent wurde in die Forbes Asia Best Under a Billion 2021-Liste aufgenommen und steht damit für eine konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie für Wachstum.www.persistent.comZukunftsgerichtete Aussagen und WarnhinweiseMehr Informationen zu Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen erhalten Sie unter persistent.com/flcs (https://www.persistent.com/FLCS)Medienkontakt:Emma Handler Manohar DhanakshirurPersistent Systems (Global) Archetype+1 617 633 1635 +91 750 644 5361mailto:emma_handler@persistent.com mailto:manohar.dhanakshirur@archetype.co Logo https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Persistent Systems, übermittelt durch news aktuell