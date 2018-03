Ottobock schließt nach 410 Reparaturen seine Werkstatt im Paralympischen Dorf (FOTO)

PyeongChang/Duderstadt (ots) -Jubiläen, Premieren und Rekorde hinter den KulissenNach gut zwei Wochen technischem Service bei den ParalympischenSpielen in PyeongChang schließt Ottobock am 20. März seineWerkstatttüren vor Ort. Was dann von den 8.000 hergebrachtenErsatzteilen nicht gebraucht wurde, wird wieder verpackt. DieMaschinen werden verladen und das 300 Quadratmeter große, weiße Zeltabgebaut. In insgesamt 2.152 Arbeitsstunden haben 23 Techniker 410Reparaturen durchgeführt - 150 mehr als erwartet und ein Rekord beiParalympischen Winterspielen. Kein Tag und keine Reparatur wargleich, kein Auftrag wichtiger als ein anderer. Einige Jobs werdenallerdings besonders in Erinnerung bleiben: Daniel Anlauf war alseiner von vier Schweißern in Korea dabei. Es war nach Rio seinzweiter Einsatz bei Paralympischen Spielen und er stand vor seinerbisher größten technischen Herausforderung. Einem serbischen Athletenwurde ein falscher Sitzski nach Korea geschickt. Der beinahe zweiMeter große Mann hatte keine Chance in dem für Frauen gefertigtenRahmen zu sitzen. In nur einem Tag baute Daniel Anlauf den Rahmen soum, dass der Athlet letztlich doch noch in seiner Disziplin Skinordisch starten konnte. "Das war schon sehr ungewöhnlich. Ich mussteden Rahmen um zwölf Zentimeter verlängern und dennoch die Stabilitätgewährleisten", erklärt Anlauf.Die Ottobock Techniker arbeiteten in drei Schichten. Täglich von08 - 21 Uhr war die Werkstatt geöffnet. Insgesamt wurden Rollstühle,Prothesen und Orthesen von 287 Athleten aus 39 Nationen geklebt,geschweißt und repariert.Aber nicht nur die erfolgreiche Arbeit in der Werkstatt bot Anlasszur Freude. Bereits seit 30 Jahren unterstützt Ottobock dieParalympischen Spiele mit dem technischen Reparaturservice. In diesemJubiläumsjahr gewannen Ottobock Botschafter drei Gold, zwei Silberund zwei Bronzemedaillen. Snowboarder und SilbermedaillengewinnerPatrick Mayrhofer ist Botschafter und Kollege. Der Oberösterreicherarbeitet am Standort Wien für das Medizintechnikunternehmen. Mit demzweiten Platz in Banked Slalom ist er der erste Ottobock Mitarbeiter,der in der 99-jährigen Firmengeschichte eine Medaille beiParalympischen Winterspielen gewonnen hat.Pressekontakt:Corporate CommunicationsMerle FlorstedtOtto Bock HealthCare GmbH, Max-Näder-Str. 15, 37115 DuderstadtTelefon: +49 (0) 5527 848-1771, Mobil: +49 (0) 151 441 616 25Fax: (05527) 848-3360E-Mail: merle.florstedt@ottobock.deInternet: www.ottobock.comOriginal-Content von: Otto Bock HealthCare GmbH, übermittelt durch news aktuell