Leipzig (ots) -Der Komiker Otto Waalkes erhält die Auszeichnung für seinLebenswerk, die Politik-Henne geht an Gregor Gysi.Mit der Goldenen Henne, Deutschlands größtem Publikumspreis,zeichnet Super Illu jedes Jahr gemeinsam mit dem MDR und dem rbb diebeliebtesten Stars aus Fernsehen, Musik und Sport sowiePersönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft aus. In diesem Jahrkommt die Kategorie #onlinestars mit Persönlichkeiten, die imInternet Karriere gemacht haben, hinzu. Die Preisverleihung findet am28. September vor rund 4.000 Zuschauern in der Leipziger Messe stattund wird vom MDR-Fernsehen ab 19.50 Uhr übertragen.Otto Waalkes ist ein Pionier der deutschsprachigen Comedy. AlsVolkskomiker löst er eine jahrzehntelange Ottomanie aus, mitOtto-Platten, -Touren, -Fernsehshows, -Büchern, -Filmen, -Bildern.Dafür wird dem 70-Jährigen am 28. September die "Goldenen Henne 2018"für sein Lebenswerk überreicht. Vier Tage später, am 2. Oktobererhält Otto von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dasBundesverdienstkreuz.Die Politik-Henne erhält Gregor Gysi - Deutschlands bekanntesterLinkspolitiker - für sein Lebenswerk. Seit Jahrzehnten prägt der70-Jährige wortgewandt und pointiert die politische Debatte inDeutschland mit. Er ist Vorsitzender der Europäischen Linken undMitglied des Bundestags.Durch den Gala-Abend in Leipzig führt erneut Kai Pflaume. Zu dendiesjährigen Showacts des größten deutschen Publikumspreises gehörenu.a. Max Giesinger, Peter Maffay, Angelo Kelly & Family, BeatriceEgli, PUR, Santiano, The BossHoss, das Filmorchester Babelsberg, dasDeutsche Fernsehballett sowie Alexander Scheer & Andreas Dresen.Zu den 53 Nominierten gehören in diesem Jahr u. a. Guido MariaKretschmer, Horst Lichter, Anke Engelke, Ross Antony, das Team vonSOKO Leipzig, das Ensemble der neuen Staffel der Serie "Weissensee",Elyas M'Barek, Peter Maffay, Sasha, Barbara Schöneberger, AndreasGabalier, Santiano, Laura Dahlmeier, Aljona Savchenko & Bruno Massot,Ben Zucker, Paula Baer, die Lochis oder Lukas Rieger.Bereits ab 19.50 Uhr startet der "Goldene Henne 2018 - Countdown"im MDR-Fernsehen. René Kindermann und Sarah von Neuburg treffen dieStars, die kurz vor der Show auf dem Roten Teppich flanieren.Nach der offiziellen Preisverleihung überträgt das MDR-Fernsehenab 23.15 Uhr noch weiter. Zur After-Show-Party melden sich die MDRJUMP-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde mitersten Statements der Preisträger live aus dem Partygetümmel.Außerdem lassen die beiden die emotionalsten und spannendsten Momenteder Verleihung mit ihren prominenten Gästen Revue passieren.Der MDR berichtet umfangreich vor Ort über das Ereignis: ZweiReporterteams liefern den ganzen Abend exklusive Einblicke undInterviews mit den Stars des Abends. Die Videos sind auf denFacebook-Accounts des Mitteldeutschen Rundfunks, von SuperIllu, vonMDR JUMP, Meine Schlagerwelt, "MDR um 4" und "Riverboat" und imYouTube Channel des MDR zu sehen. Unter goldene-henne.de finden sichalle Highlights des Events und der Livestream der Sendung.Auch "MDR um 4", "MDR um 11", "MDR um 2", "MDR aktuell", der MDRSACHSENSPIEGEL, MDR SACHSEN-ANHALT heute, "Brisant", "MDR SACHSEN DasSachsenradio", MDR JUMP und goldene-henne.de berichten von dem Event.MDR um vier sendet seine "Gäste zum Kaffee" live von der neuen Messe.Die "Goldene Henne" wird seit 1995 in Erinnerung an die 1991verstorbene Berliner Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann verliehen.Weitere Informationen gibt es unter www.goldene-henne.de