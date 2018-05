Otto Waalkes: Mit seinen Ex-Frauen ist es schöner als vorher

Hamburg (ots) - Als Komiker ist Otto Waalkes, 69, eine Legende. Inder aktuellen GALA (Heft 21/2018, EVT 17.05.2018) zeigt er sich vonseiner nachdenklichen Seite. Waalkes, der zweifach geschieden ist -die Ehen mit Manou Waalkes und Schauspielerin Eva Hassmann hieltenjeweils sieben Jahre - gibt zu, dass er privat ein anderesLebensmodell hatte: "Schade, für mich war eine Ehe eigentlich etwasEndgültiges. Aber es ist was dazwischengekommen. Zu meinen beidenEx-Frauen habe ich aber eine sehr gute Beziehung. Es ist schöner alsvorher", sagt Otto. Dass er eine Schwäche für Frauen habe,kommentiert Waalkes gewohnt lustig so: "Ja, das lasse ich mir gernenachsagen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell