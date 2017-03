Unterföhring (ots) - Am Sonntagabend ab 19.30 Uhr rundet "Sky90 -die KIA Fußballdebatte" das Bundesliga-Wochenende ab.Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dieses Mal WeltenbummlerOtto Pfister. Der 79-jährige Kölner ist seit 1961 rund um den Globusund insbesondere in Afrika als Trainer tätig, arbeitete in über 50Jahren Berufsjahren aber nie in Deutschland. Afrikas Trainer desJahres 1992 betreute unter anderem die Nationalmannschaft von Togowährend der WM 2006 in Deutschland. Nach Stationen in Kamerun undTrinidad & Tobago ist er seit Anfang dieses Jahres alsNationaltrainer von Afghanistan tätig.Außerdem ist Richard Golz zu Gast. Zwischen 1987 und 2006absolvierte der ehemalige Torhüter insgesamt 453 Bundesliga-Spielefür den HSV und den SC Freiburg. Seit dem vergangenen Jahr ist er imTeam von Christoph Daum als Torwarttrainer der rumänischenNationalmannschaft tätig.Ebenfalls im Studio ist Christian Löer, stellvertretender Leiterder Sportredaktion des Kölner Stadt-Anzeigers, der regelmäßig überden 1. FC Köln, die deutschen Vereine in der UEFA Champions Leagueund die deutsche Nationalmannschaft berichtet. Komplettiert wird dieRunde von Sky Kommentator Kai Dittmann, der am Samstagabend dieBegegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalkekommentiert."Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhrdirekt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen dem HamburgerSV und Hertha BSC (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 9958 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell