Otto Molden würde es heute wieder tun!

100. Geburtstag des Gründers des Europäischen Forums AlpbachWien (ots) - Am 13. März wäre Otto Molden, NS-Widerstandskämpfer,Gründer des Europäischen Forums Alpbach und Verfechter der Idee einesföderalistischen Europa, hundert Jahre alt geworden. Moldens Lebenstand im Zeichen des engagierten Ringens um humanistische unddemokratische Werte. Das Europäische Forum Alpbach leitete er von1945 bis 1960 und von 1971 bis 1992."Mit der Gründung des Europäischen Forums Alpbach, unmittelbarnach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, trug Otto Molden maßgeblich zumgeistigen Wiederaufbau Österreichs bei. Bis heute gilt Alpbach alsOrt, an dem das kulturelle, wissenschaftliche und humanitäre ErbeEuropas zukunftsorientiert weiterentwickelt und gefördert wird.Moldens vehementes Eintreten für ein friedliches, vereintes Europamachen ihn auch heute zu einem wichtigen Vorbild für uns alle", soFranz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, anlässlich100 Jahre Otto Molden.Monika Sommer, Direktorin des Haus der Geschichte Österreich,verweist darauf, dass "Otto Moldens Biografie ein beeindruckendesBeispiel für ein äußerst couragiertes Leben im Zeichen vonDemokratie, Humanismus und der Idee eines vereinten Europa ist."Otto Molden wurde 1918 als erstes Kind von Ernst Molden, spätererHerausgeber und Chefredakteur der "Neuen Freien Presse" und Paula vonPreradovic, Verfasserin des Textes der österreichischen Bundeshymne,in Wien geboren. Er engagierte sich bereits in jungen Jahrenpolitisch und war wie sein um sechs Jahre jüngerer Bruder Fritz imWiderstand gegen den Nationalsozialismus aktiv. 1945 gründete erzusammen mit Simon Moser die Internationalen Hochschulwochen inAlpbach, aus denen das Europäische Forum Alpbach hervorging. Er warvon 1945 bis 1960 und von 1971 bis 1992 Präsident desÖsterreichischen College als Träger des Europäischen Form Alpbach undprägte wesentlich dessen Charakter. Er trug vor allem dazu bei, dasssich aus den Internationalen Hochschulwochen ein breit angelegtesDialogforum unter Einschluss von Wissenschaft, Politik, Wirtschaftund Kunst entwickelte und zählte die europäische Einigung zu seinenwichtigsten Anliegen. Politisch unterstützen wollte er diese mit dervon ihm 1960 gegründeten Europäischen Föderalistischen Partei bzw.der Europäischen Föderalistischen Internationale.Der Beitrag "Otto Molden würde es heute wieder tun" von DirektorinMonika Sommer ist unter diesem [Link ](https://www.ots.at/redirect/alpbach8)abrufbar.