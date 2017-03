Otto Group legt im Online-Handel zweistellig zu

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group hat seinen Online-Umsatz im Geschäftsjahr 2016/17 um zehn Prozent auf rund 7,0 Milliarden Euro gesteigert.



Sie machen über die Hälfte der Gesamterlöse von 12,5 Milliarden Euro aus, wie aus den am Dienstag vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen hervorgeht. Diese stiegen um 3,4 Prozent, bereinigt um Zu- und Verkäufe um fünf Prozent. "Wir sind mit dem erreichten Umsatzwachstum des zurückliegenden Jahres sehr zufrieden", sagte Vorstandschef Alexander Birken.

Die Otto Group wird nach seinen Angaben das Geschäftsjahr "auf allen Gewinnebenen klar positiv abschließen". Konkrete Zahlen legt das Unternehmen am 17. Mai vor. Aufgrund der Ertragskraft habe der Konzern hohe Investitionen in Technologie, neue Geschäftsmodelle und die Standorte stemmen können, erklärte Birken. In Deutschland stieg der Online-Umsatz ebenfalls um zehn Prozent auf fünf Milliarden Euro. Das Plus betrug hier 3,1 Prozent. In Deutschland sei die Zahl der Kunden um eine Million auf 18,5 Millionen gewachsen. Otto beschäftigt weltweit rund 49 750 Mitarbeiter, 26 600 in Deutschland./akp/DP/fbr