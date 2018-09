Otto-Chef: Heißer Sommer führt zu schwächerem Umsatzwachstum

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Handelskonzern Otto Group hat seine Wachstumsziele nach eigenen Angaben wegen des extremen Sommers in Mitteleuropa bisher verfehlt.



"Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres, das im März beginnt, liegen wir leicht unter den Erwartungen", sagte Vorstandschef Alexander Birken der Wochenzeitung "Die Zeit". Der Umsatz sei nur um 3,3 Prozent gewachsen. "Das lag am extremen Sommerwetter in Zentraleuropa, das alle Händler getroffen hat", sagte Birken.

Der Otto-Chef blieb jedoch optimistisch: "Wir glauben aber, dass wir auf das ganze Geschäftsjahr gerechnet die geplante Marke von mindestens fünf Prozent erreichen." Die Otto-Gruppe gewinne Marktanteile im Handel, bei Finanzdienstleistungen und in der Logistik. Der Konzern will seinen Umsatz von derzeit 13,7 Milliarden Euro auf 17 Milliarden im Jahr 2022 steigern./bsp/DP/she