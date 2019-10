Otto Brenner Stiftung zeichnet zum 15. Mal herausragenden Journalismus aus

Frankfurt (ots) -+++ "Wie Banker, Anwälte und Superreiche Europa ausrauben": DasErgebnis einer Investigativrecherche von Correctiv, NDR, ZEIT u.a.wird mit dem 1. Preis ausgezeichnet +++ Ulrike Herrmann erhält den"Preis der Jury" für die Kontinuität ihrer "kritischenWirtschaftsberichterstattung" +++ Steuerung F, einöffentlich-rechtlicher YouTube-Kanal, gewinnt den Medienprojektpreis+++ Festrede hält Prof. Monika Grütters MdB, Staatsministerin fürKultur und Medien +++ Preisverleihung findet am 19. November inBerlin statt +++Den mit 10.000 Euro dotierten 1. Preis für kritischen Journalismus2019 der Otto Brenner Stiftung erhält ein Rechercheteam um OliverSchröm (Correctiv) und Christian Salewski (Panorama) für dietrimediale Berichterstattung über die sogenannten CumEx-Files. NebenZEIT, ZEIT Online, Panorama, NDR Info und dem gemeinnützigenRecherchebüro Correctiv waren an der Aufdeckung und Veröffentlichungauch weitere 19 europäische Medien aus zwölf Ländern beteiligt."Hunderte von Tätern beraubten über Jahre die Staatskassen inzwölf europäischen Ländern um geschätzte 55 Milliarden Euro, aber dieStrafverfolgung blieb im Klein-Klein nationaler Behörden hängen",schreibt die Jury in der Begründung ihrer Preisvergabe. DieJournalistInnen haben aufgedeckt, "wie die Maschine für denMassenbetrug am Steuerzahler im Herzen der Finanzindustrieoperierte". "Der organisierten Kriminalität auf höchstem Niveau", sodie Jury, "begegneten sie mit dem Besten, was guter Journalismusleisten kann: akribische und mutige Recherche, und das ineuropaweiter Vernetzung über alle Grenzen und Medien hinweg". Als"Dank" für den "besten kritischen Journalismus" zeichnet die Jury dieRecherche mit dem 1. Preis der Brenner-Ausschreibung 2019 aus.Der 2. Preis (5.000 Euro) geht an Ulrich Wolf für eineArtikelserie, die als "Bautzen-Report" in der Sächsischen Zeitungerschienen ist.Ulrich Wolf, Reporter der Sächsischen Zeitung, beschreibt amBeispiel der Stadt Bautzen, wie erschreckend wenige, dafür abereinflussreiche Akteure ausreichen, um den öffentlichen Diskurs ineiner Gemeinde ganz weit nach rechts zu verschieben. "Um derenMachenschaften aufzudecken", so die Jury, "benötigen Journalisten inden heutigen Zeiten Mut, nicht nur im Osten der Republik". Wolfbringt diesen Mut auf, wenn er mit unbedingtem Willen, akribisch undmit beeindruckender Hartnäckigkeit schwierig zu recherchierendeStrukturen aufdeckt. So ist ihm, zusammen mit der LokalredaktionBautzen, mit dem dreiteiligen "Bautzen-Report" "ein vorbildlichesStück Lokaljournalismus gelungen".Mit dem 3. Preis wird "Draußen. Vom Leben wohnungsloser Familienin Berlin" ausgezeichnet. Marie von Kuck ist Autorin des Features,das vom Deutschlandfunk gesendet wurde.Die Zahl obdachloser Menschen wird bundesweit auf 1,2 Millionengeschätzt, Familien mit Kindern sollen fast ein Viertel davonausmachen. Marie von Kuck nimmt ihre HörerInnen mit auf eine Reise inden Alltag betroffener Berliner Familien. Die Autorin begleitetWohnungslose, lässt sich ihre Geschichte erzählen, sie zitiert aushorrenden Behördendokumenten und führt die HörerInnen inNotunterkünfte. Preiswürdig, so die Jury, "ist auch die Machartdieser sorgfältigen Radiodokumentation". Die Autorin zeige Empathieund bewahre doch den nüchternen Ton der Journalistin. "Sie lässtMenschen zu Wort kommen, die sonst keine Öffentlichkeit haben, abersie ergänzt deren Zeugnis auch durch Nachfragen beiHilfseinrichtungen und Behörden, sie zeichnet das ganze Bild -kritisch und gut dokumentiert", begründet die Jury ihre Entscheidung.Dieses Feature des Deutschlandfunks und seiner Ko-Produzenten RBB undSWR ist für die Jury "der Musterfall einer modernen Sozialreportage".Mit dem "Spezial-Preis der Jury" für pointierte Meinungsbeiträgeund kluge journalistische Interventionen, dotiert mit 10.000 Euro,wird die Berliner Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmannausgezeichnet.Ulrike Herrmann, so die Jury, macht Ökonomie zu einer Sache, beider man mitreden kann und will, "weil sie die Scheu vor den komplexenZusammenhängen aus der Welt des Wirtschaftens nimmt". Sie verstehees, Verständnis und Vergnügen an ökonomischen Fragen zu wecken. Fürdie Jury ist die gelernte Bankkauffrau, studierteWirtschaftshistorikerin und Wirtschaftsredakteurin der taz "eineWirtschaftsweise im besten und eigentlichen Sinn": Eine begnadeteErklärerin der großen gegenwärtigen volkswirtschaftlichen Krisen, dieimmer zugleich politische Krisen sind.Die Jury lobt den "enormen Sachverstand" der Autorin und würdigt sieals "eine Wirtschaftsjournalistin der Extraklasse und wunderbareLeitartiklerin mit gutem Gespür für Sozialstaatlichkeit".Der Newcomerpreis, dotiert mit 2.000 Euro, geht an die 25-jährigeIsabell Beer. Ihr Beitrag "Josh wuchs behütet auf. Mit 15 verfiel erden Drogen. An Stoff zu kommen war nicht schwer. Er hatte jaFacebook" erschien am 31. Januar 2019 in DIE ZEIT/ZEIT Online.Anders als Christina F. vor 40 Jahren kommen Jugendliche heuteleicht über soziale Medien an Drogen. Mit "Joshs Bahnhof Zoo istFacebook" verbindet die Autorin zwei Themen miteinander, die nicht imFokus des öffentlichen Interesses stehen, aber genau dort hingehören:Social Media und Drogenkonsum. Die Jury hebt in der Begründunghervor: "Mit ihrem klaren, eindringlichen Sprachstil und dergründlichen Recherche gelingt es Isabell Beer, dem Leser nicht nurdie Dimension dieses Problems unglaublich anschaulich zuverdeutlichen, sondern auch Empathie zu empfinden". Diese jungeJournalistin, so erwartet die Jury, "verspricht Randthemen derGesellschaft so zu bearbeiten, dass sie in das Blickfeld geraten".Im Wettbewerb um die Brenner-Preise zeichnet die Jury auchinnovative und wegweisende Medienprojekte mit 2.000 Euro aus. 2019geht der Medienprojektpreis an das Team von STRG_F, denjournalistischen YouTube-Kanal der ARD-Sendung Panorama.STRG_F zeigt nach Auffassung der Jury beispielhaft, dass jungeMenschen auf YouTube nicht nur mit Katzenvideos und Tutorials zuerreichen sind, sondern auch für investigative Dokumentationenbegeistert werden können, die politisch informieren und fürgesellschaftliche Kontroversen sensibilisieren. Der Kanal gehört zufunk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Er erreicht im Schnitt600.000 ZuschauerInnen, von denen knapp 80% unter 35 Jahre alt sind,und hat rund 381.000 AbonnentInnen. Die ReporterInnen gehen auflebendige, innovative und glaubwürdige Art komplexen Themen wieProduktfälschung, Rechtsextremismus, Flüchtlingshilfe oderZwangseinweisungen in die Psychiatrie nach. Die Jury betont, dass dieSTRG_F-ProduzentInnen zwar subjektiv erzählen, "aber dabei nichtreißerisch, sondern sorgfältig und transparent arbeiten".Neben diesen Preisen werden 2019 von der Otto Brenner Stiftungauch wieder drei Recherche-Stipendien vergeben, die mit jeweils 5.000Euro dotiert sind.Die Vergabe von Recherche-Stipendien und die Betreuung derGewinnerInnen durch profilierte JournalistInnen gehören zumMarkenkern des Brenner-Preises. Inzwischen liegen mehr als 40erfolgreich abgeschlossene, zum Teil spektakuläreRecherche-Ergebnisse vor. Einige dieser Ergebnisse werden im Rahmender diesjährigen Preisverleihung vorgestellt. Maria-Mercedes Heringund Miriam Lenz haben unter dem Titel "Zwischen Mitbestimmung undMachtmissbrauch" die "Krise in der verfassten Studierendenschaft"nachgezeichnet (http://ow.ly/vkjp30pJ4c7). Petra Sorge, CaitlinChandler und Giacomo Zandonini haben über neue Überwachungssysteme ander EU-Außengrenze recherchiert und wichtige Ergebnisseveröffentlicht (http://ow.ly/CxIF30pJ4cg). Außerdem gelangen SusanneGötze kritische Einblicke in das "Netzwerk der Klimawandel-Leugner"-überraschende Ergebnisse einer "verdeckt geführten Recherche"(http://ow.ly/BmDD30pJ4cq).Auch die Anträge 2019 lassen innovative und intensive Recherchenzu den Themen "Klimakriege" (Raphael Thelen), "kommunale GmbHs"(Vinzenz Neumaier und Thomas Schuler) und "Extremwetter" (Ann Essweinund Felie Zernack) erwarten.Die Preisverleihung findet am 19. November in Berlin statt. AnjaHöfer, TV- und Hörfunk-Journalistin (SWR), moderiert dieFestveranstaltung.Die Otto Brenner Stiftung verleiht den Otto Brenner Preis fürkritischen Journalismus 2019 zum 15. Mal. Prämiert werdenjournalistische Arbeiten, die das Motto der Ausschreibung "GründlicheRecherche statt bestellter Wahrheiten" in ihren Beiträgenbeispielhaft umgesetzt haben. Aus 561 Bewerbungen wählte die Jury am19. September die PreisträgerInnen in fünf Kategorien aus. DasPreisgeld beträgt 2019 insgesamt 47.000 Euro.Jurymitglieder 2019 sind die freie Journalistin Brigitte Baetz(u.a. Deutschlandfunk), Prof. Dr. Volker Lilienthal (UniversitätHamburg, Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur fürQualitätsjournalismus), Henriette Löwisch (Leiterin der DeutschenJournalistenschule in München, DJS), Prof. Dr. Heribert Prantl(Kolumnist und Autor, Süddeutsche Zeitung), Isabell Schayani (WDR,u.a. Informationen zu den prämierten Beiträgen, zu den PreisträgerInnen
und den Mitgliedern der Jury finden Sie unter
https://www.otto-brenner-preis.de.