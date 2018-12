Potsdam (ots) - Der Direktor des Potsdam-Instituts fürKlimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat den Verlauf derWeltklimakonferenz in Kattowitz in der rbb-Nachrichtensendung"Brandenburg Aktuell" kritisiert. Die Konferenz habe sich in derDebatte um das sogenannte Regelbuch verhakt, sagte Edenhofer amFreitagabend. "Gemessen an der Herausforderung, die wir haben, istdas bislang ein ziemlich klägliches Ergebnis", stellte derWirtschaftswissenschaftler fest. Man könne jetzt nur hoffen, dass esein einigermaßen passables Regelbuch werde. "Aber ein großerErfolg, glaube ich, wird diese Konferenz nicht mehr."Deutschland sei in Sachen Klimaschutz von einer Vorbildfunktionweit entfernt, urteilte Edenhofer. Durch die Klimaziele derEuropäischen Union komme Deutschland aber unter Druck. Da es dieverpflichtenden Klimaziele voraussichtlich nicht einhalten werde,müsse es sich bei anderen Staaten Zertifikate kaufen."Vor diesem Hintergrund hat der Finanzminister eigentlich eingroßes Interesse - oder müsste es zumindest haben -, dass wirheimisch Klimaschutz betreiben, damit wir uns nicht im Ausland teuerZertifikate kaufen müssen", so Edenhofer, der auch Professor für dieÖkonomie des Klimawandels an der Technischen Universität Berlin ist.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell