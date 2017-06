Otte: Im Vordergrund steht der Einsatz gegen den IS

Berlin (ots) - Das Mandat wird von der Luftwaffenbasis Al-AzrakweitergeführtDas Bundeskabinett hat sich am heutigen Mittwoch mit der Verlegungder Bundeswehrsoldaten vom türkischen Incirlik nach Al-Azrak inJordanien befasst. Eine Umstationierung wird in Kürze beginnen. Dazuerklärt der verteidigungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte:"Im Vordergrund steht für uns der Einsatz gegen die Terroristendes sogenannten Islamischen Staates. Mit unserenRecce-Aufklärungstornados und den Fähigkeiten zur Luftbetankungleisten wir einen zentralen Beitrag für die internationaleAnti-IS-Koalition. Wichtig ist, die Verlegung der Bundeswehr-Soldatenvom türkischen Incirlik auf die jordanische Luftwaffenbasis Al Azraqreibungslos zu gestalten und Einschränkungen für die Mission geringzu halten.Durch eine enge Absprache mit unseren Verbündeten sowie einegeordnete und gestaffelte Vorgehensweise schaffen wir hierfür dieVoraussetzungen. Ein neues Bundestagsmandat für den Einsatz wirddurch die Änderung des Stationierungsortes nicht notwendig. Dasbestehende Mandat definiert lediglich das Einsatzgebiet derBundeswehr mit dem Schwerpunkt in Syrien und Irak, nicht aber denStationierungsort.Ein Vorauskommando der Bundeswehr wird in Kürze beginnen, für eineStationierung unserer Kräfte in Jordanien die passendenRahmenbedingungen bei Abkommen und Infrastruktur zu schaffen.Gestaffelt wird in der Folge zuerst das Tankflugzeug und dann dieAufklärungstornados mit den zugehörigen Fähigkeiten verlegt. DieSicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten hat auch am neuenStationierungsort oberste Priorität. Bis zum Zeitpunkt des Beginnsder Umstationierung werden die Einsatzaufgaben weiter aus Incirlikwahrgenommen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell