Otte: Übung DEFENDER 2020 ist starkes Signal der Verbundenheit und Sicherheit

Berlin (ots) - US-Großübung im NATO-Rahmen beginnt kommende WocheDie Militärübung DEFENDER 2020, an der sich Deutschland und 16 weitereNATO-Staaten beteiligen, beginnt in der kommenden Woche. Dazu erklärt derverteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte:"Die Übung DEFENDER 2020 ist wichtig und notwendig in Anbetracht der aktuellenSicherheitslage. Spätestens seit der Annexion der Krim beobachten wir einezunehmend aggressive Politik Russlands in der Verfolgung geopolitischer Ziele.Dazu zählen russische Übungsflüge über der Ostsee, offensive Manöver in derArktis, die Unterstützung Assads in Syrien oder die Verletzung des INF-Vertrags.Auch unsere Nachbarländer sind beunruhigt.Aus diesem Grund müssen wir in Europa wachsam und vor allem einig sein. Die NATOvertritt eben nicht nur den Grundgedanken des Dialogs, sondern hat vor allem dieAufgabe der kollektiven Verteidigung. Daher ist eine glaubwürdige Abschreckungein wichtiges Mittel für die Wahrung von Frieden und Sicherheit.Die jetzt angelaufene Großübung soll die Verbündeten in die Lage versetzen, imKrisenfall auch tatsächlich einsatzfähig zu sein. Deutschland nimmt dabei einewichtige Rolle ein, die zum Gelingen der Übung von zentraler Bedeutung ist. DieBundeswehr ist als sogenannte host nation für den Transport der US-Truppen durchDeutschland zuständig.Als verlässlicher Bündnispartner nehmen wir unsere Rolle in der NATO wahr. Diedeutsche Beteiligung ist ein Zeichen für eine starke Bündnissouveränität."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4495269OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell