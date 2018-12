Otte: Transparenz steht an erster Stelle

Berlin (ots) - Wir respektieren Wunsch der Opposition aufEinsetzung eines UntersuchungsausschussesDie Oppositionsfraktionen im Bundestag haben sich im Zusammenhangmit den vom Verteidigungsministerium in Auftrag gegebenenBeraterverträgen am gestrigen Donnerstag für die Einsetzung einesparlamentarischen Untersuchungsausschusses ausgesprochen. Dazuerklärt der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion imDeutschen Bundestag, Henning Otte:"Transparenz in die aktuelle Diskussion über Beratungsleistungendes Verteidigungsministeriums zu bringen ist wichtig. Das Ministeriumhat in den zurückliegenden Sondersitzungen desVerteidigungsausschusses sehr ausführlich zu den Vorwürfen Stellunggenommen. Offensichtlich ist es bei der Vergabe von einzelnenBeratungsleistungen zu Rechtsverstößen gekommen. Das ist nichthinnehmbar. Das Verteidigungsministerium hat in der Folge Schritteunternommen, um die Missstände aufzuklären und Kontrollmechanismenverbessert. Das begrüßen wir.Die Opposition sieht trotzdem weiteren Aufklärungsbedarf. Diesesparlamentarische Recht ist zu respektieren. Gemeinsam mit unseremKoalitionspartner, der SPD, prüfen wir nun Schritte zur konstruktivenBegleitung dieses Prozesses."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell