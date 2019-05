Otte: Soldatenberuf attraktiver machen - Einsatzbereitschaft erhöhen

Berlin (ots) - Gesetz schafft grundlegende Verbesserungen fürBundeswehrangehörigeIm Bundestag wird am morgigen Donnerstag das sogenannte Gesetz zurnachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft derBundeswehr ("Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz") beraten. Dazuerklärt der verteidigungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte:"Unsere Soldaten sind die wichtigste Ressource der Bundeswehr. Umbei dem gegenwärtigen Fachkräftemangel die Klügsten undGeschicktesten für den Soldatenberuf gewinnen und halten zu können,muss die Bundeswehr ein moderner, attraktiver und flexiblerArbeitgeber sein. Deshalb bringen wir das Gesetz zur Stärkung derEinsatzbereitschaft in den Bundestag ein - eine zentrale Vorgabe ausdem Koalitionsvertrag.Es geht in dem Gesetz vor allem darum, den Dienst für die Soldatenattraktiver zu gestalten und somit auch die Einsatzbereitschaft derTruppe zu erhöhen. Dafür wird das soldatische Dienstrecht umfassendmodernisiert.Zum einen wollen wir die soziale Absicherung verbessern. DieEinsatzversorgung soll zukünftig nicht nur für vom Bundestagmandatierte Kampfeinsätze, sondern auch für einsatzgleicheVerpflichtungen im Ausland gelten. Denn auch bei der Wahrnehmunganderer Aufgaben - die etwa dem Schutz des Bündnisgebietes dienen -kann es sein, dass Soldaten Gefährdungen ausgesetzt sind.Ferner sollen berufsfördernde Maßnahmen für länger dienendeSoldaten ausgeweitet und die Altersvorsorgemöglichkeiten für Soldatenauf Zeit, für freiwillig Wehrdienstleistende und Reservistenverbessert werden. Freiwillig Wehrdienstleistende sollen auch besserbezahlt werden.Wir werden außerdem die Rechtsgrundlage dafür schaffen, dassAngehörige von Einsatzgeschädigten, z. B. in Fällen einerposttraumatischen Belastungsstörung, in die Behandlung miteinbezogenwerden können.Um als Arbeitgeber attraktiver zu werden, wollen wir eineflexiblere Dienstgestaltung ermöglichen. Und schließlich wollen wirdie Möglichkeiten, als Berufssoldat übernommen zu werden, erweitern.Dieses Gesetz ist insgesamt ein wichtiger Schritt zur Verbesserungder Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Denn nur eine starkeBundeswehr ist ein wirklicher Beitrag für Frieden und Freiheit inEuropa."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell