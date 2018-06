Otte: Schutz der Soldaten steht im Vordergrund

Berlin (ots) - Bewaffnungsfähige Drohnen sind ein wichtigerBaustein für die Sicherheit im EinsatzDer Verteidigungsausschuss hat am gestrigen Mittwoch dieBeschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen beschlossen. Dazu erklärtder verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Henning Otte:"Mit dem Beschluss zur Beschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen fürdie Bundeswehr leisten wir einen entscheidenden Beitrag für dieSicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Für denbestmöglichen Schutz zu sorgen, ist Ausdruck der Verantwortung desParlaments.Aufklärungsdrohnen sind schon heute ein wichtiger Baustein unsererEinsatzkonzepte. Sie kreisen über unseren Soldaten und fliegen ihnenim Einsatz voraus. So können beispielsweise mögliche Hinterhalterechtzeitig erkannt werden. Die neue Drohne Heron TP, über die wirentschieden haben, verfügt über eine leistungsfähigeAufklärungssensorik. Darüber hinaus besteht die technischeMöglichkeit, diese Drohnen zu bewaffnen, sollte die Notwendigkeitbestehen. Dadurch erhalten wir künftig die Möglichkeit, Gefahren mitHilfe von Drohnen nicht nur aufzuklären, sondern nötigenfalls auchmit einem Waffeneinsatz zum Schutz unserer Soldaten einzugreifen.Aktuell haben wir lediglich eine Entscheidung über die Beschaffungder bewaffnungsfähigen Drohnen getroffen. Sollte die tatsächlicheBewaffnung notwendig werden, würden wir hierüber erneut im Bundestagentscheiden.Kritikern, die unterstellen, dass mit dieserBeschaffungsentscheidung die Schwelle zum Waffeneinsatz abgesenktwerden könnte, widersprechen wir entschieden. So ist zu bedenken,dass der Einsatz einer Drohne in bestimmten Fällen sogar das mildereMittel eines militärischen Einsatzes sein kann. DieAufklärungssensorik - gepaart mit der Möglichkeit einer langenVerweildauer über einer möglichen Bedrohungssituation - erlaubt es,mehr Faktoren in eine Entscheidungsfindung einfließen zu lassen, dieam Ende immer von Menschen bestimmt wird. Entscheidend ist aber, dasssich durch die Beschaffung einer neuen Technologie weder unseremoralischen Maßstäbe noch unsere rechtlichen Rahmenbedingungenändern. Schließlich steht fest, dass jeder bewaffnete Auslandseinsatzder Bundeswehr eine Einzelfallentscheidung des Deutschen Bundestagesist."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell