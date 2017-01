Otte/Schäfer: Bundeswehr ist auf dem richtigen Kurs

Berlin (ots) - Beschlüsse rasch umsetzen - Verbesserungen müssenbei Soldaten ankommenDer Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags hat am heutigenDienstag seinen Jahresbericht für 2016 vorgestellt. Dazu erklären derverteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Henning Otte, und die zuständige Berichterstatterin AnitaSchäfer:"Der Wehrbeauftragte stellt in seinem Jahresbericht fest, dass dierichtigen Entscheidungen für die Bundeswehr getroffen worden sind:eine Trendwende hin zu mehr Personal, mehr Material, einer besserenInfrastruktur und zu einer insgesamt besseren Finanzierung. Es kommtnun darauf an, die getroffenen Beschlüsse möglichst rasch umzusetzen,damit die Verbesserungen bei allen Soldaten ankommen.Neben der Bewilligung zusätzlicher Mittel geht es auch umBeschaffungs- und Sanierungsaufträge sowie die weitere Steigerung derAttraktivität des Dienstes bei der Bundeswehr. Auch diePersonalgewinnung muss sich fortentwickeln. Wir begrüßen, dass dieBundeswehr bei der Nachwuchswerbung neue Wege in den sozialen Mediengeht. Die Streitkräfte sind Teil unserer Gesellschaft. Der Dienst andieser Gesellschaft sollte selbstverständlich sein.Auch im letzten Jahr sind neue Einsätze hinzugekommen oderbestehende erweitert worden, an denen Deutschland sich im Rahmen vonUN, EU und NATO beteiligt. Zugleich müssen wir uns nach denpolitischen Veränderungen der jüngsten Zeit in Europa und den USAdarauf einstellen, im Bündnis einen größeren Beitrag zur gemeinsamenVerteidigung zu leisten. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sichdafür einsetzen, dass die Bundeswehr schnell die Mittel erhält, umden Herausforderungen dieser Zeit zu begegnen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell