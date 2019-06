Otte: Einsatz zählt und zahlt sich aus

Berlin (ots) - Neues Gesetz - Freiwillig Wehrdienstleistendebekommen mehr GeldIm Bundestag wird am morgigen Donnerstag das Gesetz zurnachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft derBundeswehr ("Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz") abschließendberaten. Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte:Henning Otte: "Für neue Soldaten, die sich als freiwilligWehrdienstleistende verpflichten, steigt mit dem Gesetz der Wehrsold.Einem Freiwilligen, der seinem Land dienen möchte, gebührt wie allenanderen Bundeswehrangehörigen Respekt und Anerkennung. Aus diesemGrund ist es uns ein besonderes Anliegen, diese Wertschätzungsichtbar und spürbar zu machen.Denn nur wenn es uns gelingt, motivierte junge Menschenanzusprechen und dauerhaft für den Arbeitgeber Bundeswehr zugewinnen, können wir die Einsatzbereitschaft der Bundeswehrnachhaltig erhöhen. Nur eine starke Bundeswehr ist ein wirklicherBeitrag für Frieden und Freiheit in Europa.Außerdem möchten wir hervorheben, dass wir gemeinsam mit der SPDden ohnehin schon sehr guten Gesetzesentwurf im parlamentarischenVerfahren noch verbessert haben. So sind bürokratische Hürden bei derEinsatzversorgung weggefallen. Fürsorge üben wir aus, indem wir angesetzlich festgelegten Arbeitszeiten festhalten. Mehrarbeit kannnach wie vor durch Zeitausgleich kompensiert werden. Um denDatenschutz zu optimieren, sollen persönliche Informationen gar nichtoder nur unter strengen Auflagen erhoben werden. Reservisten werdenfür ihre Bereitschaft zu dienen noch attraktiver besoldet.Einsatzgleiche Verwendungen werden Einsätzen auch in denVersorgungsansprüchen gleichgestellt.Mit dem Gesetz ebenen wir den Weg hin zu einer personellrobusteren Bundeswehr, um die sicherheitspolitischenHerausforderungen konsequent anzugehen. Diese Richtung gilt es mitNachdruck zu verfolgen - für ein sicheres und freies Deutschland inEuropa."Hintergrund:Das Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz umfasst Änderungen an über30 Gesetzen und Verordnungen. Unter anderem sollen die Altersvorsorgeund die sozialen Absicherungen für Bundeswehrangehörige verbessertwerden. Berufsfördernde Maßnahmen werden ausgeweitet. Ferner sollendie Soldaten ihren Dienst flexibler gestalten können.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell