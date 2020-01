Otte: Bundeswehr steht weiter vor großen Herausforderungen

Berlin (ots) - Material muss schneller in der Truppe ankommenDer Wehrbeauftragte des Bundestags hat am heutigen Dienstag seinen Jahresberichtfür 2019 vorgestellt. Dazu erklärt der verteidigungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagfraktion, Henning Otte:"Der Jahresbericht des Wehrbeauftragten gibt wie immer einen Überblick über dieSituation in der Bundeswehr. Danach hat sich vieles zum Positiven gewandelt.Eine Vielzahl von Maßnahmen, die die Fraktion konstruktiv unterstützt hat, habenden Dienst in der Bundeswehr für die Soldaten attraktiver und besser gemacht.Das Zulagensystem und die Trennungsgeldreglung, aber auch die Therapie voneinsatzgeschädigten Soldaten haben wir weiterentwickelt und verbessert - um nurein paar Beispiele zu nennen.Gleichwohl stehen wir weiter vor großen Herausforderungen. So müsste dasMaterial viel schneller in der Truppe ankommen. Unsere Soldatinnen und Soldatenleisten tagtäglich gute Arbeit. Die Bundeswehr ist in zahlreichen Missionengefordert. Dafür brauchen die Soldaten die beste Ausrüstung zur Erfüllung ihresAuftrages. Und dafür müssen wir auch die Ausstattung konsequent weitermodernisieren. Um den Beschaffungsprozess zu beschleunigen, werden wir amkommenden Mittwoch im Deutschen Bundestag eine Fortentwicklung desVergabeverordnungsrechts beschließen.Das Ziel ist die Vollausstattung der Bundeswehr. Für diese fordernde Aufgabe isteine Aufstockung des Verteidigungshaushalts elementar. Die Erhöhung 2020 weistdabei in die richtige Richtung. Diesen Weg müssen wir konsequent fortsetzen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4504962OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell