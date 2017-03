Otte: Bundeswehr-Dienst in Bereichen mit besonderer Belastung attraktiver gestalten

Berlin (ots) - Änderung der Erschwerniszulagenverordnung bringtVerbesserungen für Soldaten in Bereichen mit erhöhten BelastungenDie elfte Änderung der Erschwerniszulagenverordnung wurde amheutigen Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen. Hierzu erklärt derverteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU Fraktion im DeutschenBundestag, Henning Otte:"Mit der Änderung erreichen wir Verbesserungen für Spezialkräfteder Bundeswehr, für Ausbilder im Feuerwehrdienst der Streitkräftesowie für andere besonders fordernde Bereiche. Bereits mit demAttraktivitätssteigerungsgesetz und dem 7. Besoldungsänderungsgesetzkonnten wir für die Soldaten und Soldatinnen in dieserLegislaturperiode erhebliche Verbesserungen bei der Besoldung und denArbeitsbedingungen erreichen. Mit der aktuellen Änderung derErschwerniszulagenverordnung runden wir dieses Bündel an Maßnahmenab. Wir gestalten damit den Dienst in der Bundeswehr attraktiver undtragen den Leistungen der Soldaten für die Sicherheit unseres LandesRechnung.Die Erschwerniszulagen für Angehörige der Spezialkräfte, derSicherheitsdienste sowie der Personenschutzkräfte im Auslandseinsatzsollen laut Kabinettsbeschluss rückwirkend zum 1. Januar um 25Prozent erhöht werden.Darüber hinaus werden folgende Verbesserungen geschaffen, dievoraussichtlich ab 1. Mai 2017 in Kraft treten:- Die spezialisierten Kräfte der Bundeswehr erhalten in bestimmtenBereichen eine neue Zulage von bis zu 500 Euro pro Monat.- Ausbildungspersonal im Feuerwehrdienst erhält eine neue Zulagevon bis zu 11,75 Euro pro Stunde.- Bestimmte Zulagen im Krankenpflegedienst und für die Pflege vonSchwerbrandverletzten werden zusammengefasst und deutlicherhöht. Der monatliche Mindestbetrag wird dann von 21,48 Euroauf 70 Euro steigen.- Der Flugsicherungsbetriebsdienst wird neu abgestuft. Dadurchwerden die Angehörigen der Flugberatung mit einbezogen underhalten dann eine Zulage von bis zu 107,37 Euro pro Monat.- Die Zulage beim Flugmedizinischen Institut der Luftwaffe für denDienst in Unterdruckkammern wird zukünftig pro Stunde berechnet,was zu Erhöhungen von bis zu 50 Prozent führt.- Die Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten wird nacheinheitlichen Maßstäben berechnet, so dass die Einschränkungenfür den militärischen Wachdienst entfallen.Für die Änderung der Verordnung hat das Bundesinnenministerium dieFederführung. Neben den Veränderungen bei der Bundeswehr gibt esVerbesserungen in weiteren Sicherheitsbehörden wie denSpezialeinheiten der Polizei sowie beim Zoll."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell