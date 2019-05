Otonomy: NBC-Favorit erklimmt neues Jahreshoch

Mit Otonomy (ISIN: US68906L1052) erreicht eine von vier „Stark kaufen“-Empfehlungen des No Brainer Clubs heute ein neues Jahreshoch. Die Aktie kann nach dem gestern nachbörslich veröffentlichten Quartalsbericht erstmals die Marke von 3 USD überwinden.



Am 3. Januar wurde NBC-Mitglieder empfohlen, die Aktie von Otonomy „stark“ zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt notierte das massiv unterbewertete Papier bei gerade mal 1,89 USD. Heute, vier Monate später, verbucht der Investmentclub entspannte +60% Kursgewinn. Mit Blick auf die Fakten könnte das erst der Anfang sein…

Von weiterer Kursverdopplung bis Buyout alles möglich

Auch nach der Kursrallye über die letzten Monate bleibt Otonomy nicht nur ein heißes Biotech-Schnäppchen, sondern auch ein ebenso spannender Buyout-Kandidat wie unsere Aktie des Jahres.





Otonomy besitzt mit weniger als 100 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, einer gesicherten Finanzierung bis ins Jahr 2021 sowie drei bedeutenden Trial-Readouts im kommenden Jahr ein immer noch vorzügliches Chance-Risiko-Profil. Zumal: Die saubere Aktionärsstruktur, der geringe Freefloat sowie die gewährten Management-Optionen sind wie prädestiniert für eine Übernahme.

Allen voran wird sich der Investoren-Fokus in den kommenden Monaten auf die voll nach Plan verlaufende Phase 3 des Produktkandidaten Otividex gegen Morbus Menière richten. Doch mit OTO-313 und OTO-413 gegen Tinnitus und Hörverlust kommen nun zwei verheißungsvolle klinische Entwicklungen hinzu, die wichtige Therapieoptionen in einem unbespielten Feld versprechen.

Otonomy ist weltweit führend in der Neurootologie-Forschung und hat Medikamentenkandidaten in bedeutenden Indikationen in petto, für die es bis dato keinerlei zugelassene Alternativen gibt. Allein für OTO-313 erwartet Otonomy ein US-Spitzenumsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Dollar, wie die aktuelle Präsentation verrät.





Treffsichere Ansagen im No Brainer Club

Neben Otonomy hatte der No Brainer Club zum Jahresanfang drei weitere Favoriten im Angebot. Einer davon feierte bereits einen +303%-Mega-Buyout und ein anderer wurde nach +65% in den Folgewochen richtigerweise aus dem Portfolio entfernt. Unsere Aktie des Jahres notiert derzeit aktuell +80% höher.

Interessenkonflikt: Autor, Herausgeber, Mitarbeiter und NBC-Clubmitglieder halten selbstverständlich Aktien der hier besprochenen Unternehmen. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Autor, Herausgeber, Mitarbeiter und NBC-Clubmitglieder beabsichtigen, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnten dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.