Otelco: Was kann da noch kommen?

Für die Aktie Otelco stehen per 20.07.2018 14,75 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Otelco zählt zum Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Otelco auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 92,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt Otelco damit 93,26 Prozent über dem Durchschnitt (-0,45 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Telecom" beträgt -0,45 Prozent. Otelco liegt aktuell 93,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

Weiterlesen...