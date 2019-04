"Ostwind"-Pferdetrainerin Kenzie Dysli mit Filmpferd bei der CAVALLO ACADEMY (FOTO)

Stuttgart (ots) -Pferdetrainerin Kenzie Dysli bringt das Flair des Kinofilms"Ostwind - Aris Ankunft" zur CAVALLO ACADEMY der MOTOR PRESSESTUTTGART. Am Samstag, den 29. Juni 2019, kann man der 27-jährigenSpanierin beim Live-Training mit Pferden über die Schulter schauen.Die Besucherinnen und Besucher der CAVALLO ACADEMY erleben dabeieines ihrer Filmpferde und lernen Tricks zum Reiten "ohne alles" -eben wie im Film mit Hanna Binke, Luna Paiano und Amber Bongard.Für den Einsatz bei den Dreharbeiten hat Kenzie Dysli die Pferdemit ihrer Erfahrung perfekt für jede Filmszene von "Ostwind"vorbereitet. "Mir ist es sehr wichtig, zu einem Pferd eine innige undfreundschaftliche Beziehung aufzubauen, in der sich das Pferdwohlfühlt, Spaß hat und gerne mit mir kommuniziert", sagt Dysli. "Nurso entsteht eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der das Pferd seineTalente voll entfalten kann und, in der es den Stolz und die Anmut,die es von Natur aus hat, voller Freude ausleben kann."Diese Einstellung der Pferdetrainerin aus Andalusien spiegeln dieAufnahmen ihrer Filmpferde Ostwind und Stute 34 in "Ostwind" wider.Auf der CAVALLO ACADEMY zeigt Kenzie Dysli in dem 90-minütigenLive-Training Tricks zum "Reiten ohne alles", von den erstenSchritten über die Kommunikation mit dem Pferd bis hin zu denschwierigsten Lektionen wie eine Piaffe ohne Zaumzeug und Sattel.Die CAVALLO ACADEMY 2019 findet am 29. Juni 2019 auf SchlossWickrath in Mönchengladbach statt. Infos zum Programm, Bilder undFilme der vergangenen Jahre finden Sie unter: www.cavallo-academy.de.Die CAVALLO ACADEMY gibt es auch auf Facebook unterwww.facebook.com/cavalloAcademyPressekontakt:Carolin BrehmReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265cbrehm@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell