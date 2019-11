Ostukraine: Kinder in Lebensgefahr / SOS-Kinderdörfer warnen vor Winter-Katastrophe

Kiew (ots) - Aufgrund der jahrelangen Kriegssituation ist der Gesundheitszustandder Menschen in der Ostukraine alarmierend. Die HilfsorganisationSOS-Kinderdörfer warnt dringlich, dass der bevorstehende Wintereinbruch dieSituation noch dramatisch verschärfen könnte."Die Menschen können nicht mehr. Sie sind erschöpft, Herzinfarkte oderpsychische Zusammenbrüche häufen sich, Tuberkuloseerkrankungen nehmen zu undKinder erhalten kaum noch Impfschutz. Für sie ist die Situation besondersschlimm. Wenn jetzt auch noch der Winter kommt, droht uns ein gesundheitlicherKollaps", sagt Serhii Lukashov, Leiter der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine.38 Prozent der Bewohner innerhalb der ersten 20 Kilometer zur Kontaktliniemangle es an ausreichender ärztlicher Versorgung, innerhalb der ersten fünfKilometer seien es sogar 57 Prozent*. Insgesamt 50 Dörfer mit 68.000 Einwohnernseien aufgrund der andauernden Gefechte komplett abgeschnitten. "Hier gibt eskeine Versorgung mehr. Es fehlt an Ärzten, Wasserversorgung, Müllabfuhr", sagtLukashov.Allein 35 Prozent der Kliniken seien durch die Gefechte zerstört worden undaußer Betrieb, etliche weitere Einrichtungen seien dringend reparaturbedürftig.Auch das medizinische Personal fehle. "In den von der Regierung kontrolliertenGebieten der Oblast Luhansk gibt es nach Angaben der Behörden 40 Prozent zuwenig Ärzte und kaum Krankenschwestern. Entlang der Frontlinie fehlenEntbindungsstationen und Spezialisten wie Neurologen oder Optiker. Dasverbleibende ärztliche Personal ist oft schlecht ausgebildet und mit der Lageüberfordert", sagt Lukashov. Krankenwagen führen aufgrund der hohen Minengefahroder aus Mangel an Treibstoff nur sehr eingeschränkt und wegen der andauerndenGefechte prinzipiell nicht nach Einbruch der Dunkelheit.Vor allem für die Kinder sei die Situation oft lebensbedrohlich. "Allein eineDiagnose zu bekommen, dauert bis zu zwei Monate. In dieser Zeit verschlimmernsich die Symptome häufig oder die Kinder werden in der Not mit den falschenMedikamenten behandelt", sagt Lukashov. Besser ausgestattete Kliniken finde mannur in den größeren Städten, "aber der Weg dorthin ist weit, die Fahrt ist teuerund die Straßen sind in einem Zustand, den man keinem Kranken zumuten möchte."Wenn nun der Winter kommt, drohe eine humanitäre Katastrophe - zumal auch dieHäuser der Ostukrainer in einem miserablen Zustand seien. Allein in den von derRegierung kontrollierten Gebieten der Oblast Luhansk müssten 1200 Häuserdringend repariert werden.* Quelle: UNOCHAFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell