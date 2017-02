Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Zehn Millionen -so wenig?

Gera (ots) - Es droht Altersarmut in Wolfsburg: Das Gehalt desVorstandschefs von Volkswagen soll künftig auf zehn Millionen Europro Jahr gedeckelt werden. Beschließt das demnächst der Aufsichtsrat,würden die festen Lohnbestandteile erhöht und die Variablen, die oftein Vielfaches ausmachten, verringert. So zumindest hört man esblubbern aus Niedersachsen.Dieses Land hat Anteile am Autokonzern sowie Sitz und Stimmeim Aufsichtsrat. Im nächsten Jahr muss Rot-Grün bei Landtagswahlendie Führung verteidigen; Stephan Weil, der eher dem linken Flügel derSozialdemokraten zugerechnet wird, will wieder Ministerpräsidentwerden.Doch nun hat der neue Messias der SPD, Martin Schulz, alsKanzlerkandidat die soziale Gerechtigkeit auf sein Paniergeschrieben. Ausgerechnet der Mann, der als Europa-Politikerunangenehme Fragen zum Beispiel von Report Mainz zu seinen, vomeuropäischen Steuerzahler finanzierten Bezügen abprallen ließ,geriert sich jetzt mit seiner Herkunft als Anwalt der kleinen Leute.Laut Umfragen scheinen das momentan ja auch einige aus derZielgruppe zu glauben.Mit seinem populistischen Gebaren bringt Schulz auch seineGenossen unter Druck. Christine Hohmann-Dennhardt, die alsVW-Vorstand für Integrität und Recht - hoho! - hinschmiss und für nurein Jahr zwölf Millionen Euro kassierte, ist Mitglied der SPD. Daweiß man doch, wie ernst es führende Sozialdemokraten mit dersozialen Gerechtigkeit meinen.Und auch die möglichen zehn Millionen Euro Gehalt, für die dasSPD-geführte Niedersachsen im Aufsichtsrat von VW wohl die Hand hebenwird, sind für den Vorstandschef eines Konzerns, der gerade erstwegen Betrugs mit Abgaswerten Milliarden Euro berappen musste, zuviel. Und so weit, VW-kaufende Landsleute in der gleichen Weise wiein den USA zu entschädigen - so weit geht die Einflussnahme dersozialgerechten Spezialdemokraten bei VW nun auch wieder nicht.Merke: Establishment sind immer die anderen.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell