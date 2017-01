Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Stasi darf nicht mitregieren

Gera (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller(SPD) will Staatssekretär Andrej Holm entlassen.Und das ist auchgut so, aber eigentlich hätte der von den Linken ins Amt gehievteparteilose Politiker gar nicht erst dorthin gelangen dürfen.Herr Holm darf für sich den traurigen Ruhm beanspruchen, dererste hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR zusein, der nach der deutschen Einheit in eine Regierung kam. Weilrestaurative Linke trotzig glaubten, das könnten sie doch jetztdurchziehen, und weil Sozialdemokraten und ehemals bürgerbewegteGrüne so geschichtsvergessen waren, dieses miese Spiel zugunsten desMachtgewinns mitzumachen.Ob die Linken Rot-Rot-Grün in Berlin nun platzen lassen, istoffen. Schade wäre es nicht; nur ein Beleg dafür, dass mit solchenLeuten kein Staat zu machen ist.Holm stolpert nicht über die Jugendsünde, mit 18 schonBerufsoffizier bei der Stasi werden zu wollen. Sondern über seineheutigen Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Holm hat gegenüber derHumboldt-Universität als seinem früheren Arbeitgeber falscheAngaben gemacht, das Ausmaß seiner Stasi-Tätigkeit verschwiegen undals er ertappt wurde, klein geredet.Manche Beobachter loben jetzt Rot-Rot-Grün in Thüringen, weil dieKoalition in Erfurt die Selbstverständlichkeit vereinbart hat, dassehemalige Stasi-Leute keine Regierungsämter bekommen.So weitallerdings, auf Ex-Stasi-Spitzel im Landtag zu verzichten - aucheine Selbstverständlichkeit - wollten die Linken aber nicht gehen.Es gilt ja, eine knappe Mehrheit zu wahren. Mit Sicherheit.Rot-Rot-Grün in Thüringen profitiert letztlich von den Dienstender Ex-Stasis. Im krassen Widerspruch dazu stehen Bemühungen,offenkundiges Unrecht aufzuarbeiten, wie den Fall des jungen JenaerMatthias Domaschk, der in Geraer Stasi-U-Haft ums Leben kam. Dassdie Resultate - verglichen mit den vollmundigen Ankündigungen -bislang eher bescheiden sind, was macht das schon. Hauptsache, dasFeigenblatt hält.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell