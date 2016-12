Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Schlecht vorbereitet

Gera (ots) - Als die Bundeskanzlerin in einem der seltenen Momenteöffentlich Gefühl vor Verstand stellte, hatte sie die Folgen ihrereinsamen Entscheidung zur Öffnung Deutschlands für HunderttausendeFlüchtlinge nicht bedacht. Denn dazu hätte es neben der wunderbarenmenschlichen Regung auch der rechtzeitigen und fairen Abstimmung mitden Nachbarn und neuer beziehungsweise veränderter Gesetze bedurft.Zuvörderst der Asylgesetzgebung.Ein Blick zu unseren Nachbarn in der Europäischen Union zeigtjedermann, dass zum Beispiel in Polen viel weniger Anreize gebotenwerden, Asyl zu beantragen. Denn die Leistungen sind deutlichgeringer. Und die Katholische Kirche, die in Polen viel Einfluss aufdie Politik des Staates hat, fällt nicht durch geharnischte Protestefür eine andere Asylpolitik im Nachbarland auf. Dass deutscheBischöfe ganz andere Töne anschlagen, scheint ihre Amtsbrüder nichtzu bekümmern.Auch Ungarn und Österreich dachten viel eher an die Gefahreneiner ungeregelten, unkontrollierten Zuwanderung als das in großenTeilen von Selbstrührung und moralischer Selbstüberhebung aufgeladeneDeutschland. Wie sehr sie unserem Land durch die Schließung derBalkan-Route einen Gefallen getan haben, mag jetzt noch nicht jederzugeben. Aber sie haben uns eine Atempause verschafft. Sonst sähe esnoch schlechter aus um die Sicherheit im Land, um Kontrollhoheit undauch um die Möglichkeiten der Integration.Der Bundestag ist in die Flüchtlings-Problematik viel zu späteinbezogen worden. Kein Wunder also, dass Asyl-Gesetze Lückenaufweisen, die sich jetzt in einer Klagewelle vorVerwaltungsgerichten auswirken. Die Verfahren stapeln sich, weil dieZahl der Richter immer noch nicht ausreicht und höchstrichterlicheUrteile fehlen.Hinzu kommt, dass im Bundesrat regierungsbeteiligte Grünegerichtsfeste Regelungen zu sicheren Herkunftsländern blockieren.Dass sie damit letztlich das Geschäft der AfD betreiben, wirdhoffentlich noch manchem aufgehen.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell