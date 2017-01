Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Pulver-Attacken - wer steckt dahinter?

Gera (ots) - Einmal ist keinmal, sagt der Volksmund. Aber wenngleich in mehreren Justizeinrichtungen in ganz Deutschland und beimThüringer Verfassungsschutz Postsendungen mit zunächst unklaremPulverinhalt eintreffen, dann fällt es schwer, an Zufall zu glauben.Was hinter den Vorfällen steckt, lässt sich derzeit noch nichtbeantworten. Die Ermittlungen in den einzelnen Orten haben geradeerst begonnen. Auch für das Bundeskriminalamt scheint so eine Häufungneu zu sein.Man kann zum jetzigen Zeitpunkt nur Vermutungen über dieUrheberschaft anstellen: Ein so genannter Dummerjungenstreich istimmer möglich, auch wenn das Ergebnis schon weit über eine Lappaliehinausgeht. Denn - wie beim missbräuchlichen Benutzen vonNotrufmeldern - riskieren die Verursacher, dass sie für den Aufwandder Einsatzkräfte zur Kasse gebeten werden. Mindestens.Dass die Pulver-Attacken gestern überwiegend Justizbehördenbetrafen, macht einen Verdacht allerdings naheliegender: Es könntejemand dahinterstecken, der in besonderer Weise mit diesenEinrichtungen ein Problem hat: Weil er dort verurteilt wurde, weildort grundsätzliche Entscheidungen gefällt werden, die das Leben inDeutschland bestimmen. Weil Gerichte und Verfassungsschutz Teil derbundesdeutschen Wirklichkeit sind, die zum Beispiel vonReichsbürgern unter fadenscheinigen Vorwänden nicht akzeptiert wird.Die Erinnerung an Attentate per Post wie zum Beispiel gegen dendamaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk lässt jedoch auch anExtremisten und Terroristen denken. Wollte da jemand testen, wie diedeutschen Sicherheitsbehörden reagieren? Wollte da jemandherausfinden, wie man wo welchen Schaden anrichten kann?Ob nur Puderzucker oder nicht - die sehr wahrscheinlichkonzertierte Aktion von gestern soll ganz unzweifelhaft Menschenverunsichern, Angst schüren. Deshalb ist es wichtig, Ruhe zu bewahrenund zugleich zügig die Täter zu ermitteln und hart zu bestrafen.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell