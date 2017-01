Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Postenschacher der Woche

Gera (ots) - Die SPD schwebt derzeit auf rosaroten Wolken, nachdemdie Sozialdemokraten per Zeitschrifteninterview erfuhren, dass ihrParteivorsitzender nicht Kanzlerkandidat und dann auch gleich nichtmehr ihr Chef sein will.Dass sich angesichts dieser beispiellosen Stil- und Würdelosigkeitdie Empörung in der traditionsreichen stolzen Sozialdemokratie inengen Grenzen hielt, ist nur damit erklärbar, dass sichSPD-Mitglieder und -anhänger - ja, wirklich, es soll noch einigegeben - an die Weisheit hielten: Lieber ein Ende mit Schrecken alsein Schrecken ohne Ende.Auch die Union blieb still. Bis auf den CSU-Generalsekretär.Andreas Scheuer hält Gabriels Nachfolger Martin Schulz für das"letzte Aufgebot" der SPD. Was nicht ganz richtig ist, denn noch gibtes - hoch im Norden - Olaf Scholz.Falls der Herr Schulz die rot-rot-grünen Träume von Gabrielübernehmen musste, sei ihm ein Blick auf den kläglichen Zustandseiner Bündnispartner empfohlen. Für den Linke-Fraktionschef imBundestag ist die DDR kein Unrechtsstaat gewesen, Gott bewahre!Und eine Grünen-Sprecherin hält steuerfinanzierten Sex im Altersheimfür ein wichtiges Vorhaben. Das wäre ein tolles Trio Infernale.Zunächst aber schleppt sich die Große Koalition, derenGemeinsamkeiten aufgebraucht scheinen, noch dahin bis zum 24.September. Dass die handstreichartige Rochade beim Juniorpartnerkein Grund für Regierung und Opposition war, über vorgezogeneNeuwahlen nachzudenken, lässt vermuten, Postenschacher giltinzwischen schon als gute Politik.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell