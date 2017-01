Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze glossiert: Björn, komm nachsitzen!

Gera (ots) - Mal angenommen, Björn wäre ein Schüler, der - nunsagen wir es freundlich - in Geschichte eklatante Schwächen insich und immer öfter auch nach außen trägt. Was würde man wohl mitdiesem Bürschlein anstellen?Neenee , keine Klassenkeile in der Pause; es gilt immer noch dieRegel: Keine Gewalt!Vom Unterricht ausladen, weil er's ja schon letzte Woche nichtgerafft hat? Durchaus verständlich, aber irgendwie nicht diecleverste Antwort auf gezielte Provokationen.Ein Pauker alter Güte, der nicht von Helikopter-Eltern und ihrenAnwälten umzingelt ist, würde wohl nicht über jedes Stöckchenspringen, das ihm der Björn da hinhält. Er würde ihn fordern undfördern, unter anderem durch Nachsitzen. Björn hat's wahrlich nötig.Wenn er zum Beispiel nicht wissen sollte, wo im sogenanntenTausendjährigen Reich, das zum Glück nur zwölf Jahre währte,Nationalsozialisten in ganz Europa als Konzentrationslagerumgedeutete Mord- und Vernichtungsstätten einrichteten - einfach malnach vorn rufen, den Jungen aus der rechten Bankreihe, und"Kartenzeigen" lassen. So hieß das früher, wenn bestimmte Orte aufDeutschland- und Weltkarten gefunden werden mussten.Eventuell hat es auch Zeugnis verbessernde Wirkung, imSprachunterricht das schwierige Wort "Holocaust" buchstabieren zulassen. So lange, bis der Björn weiß, was das ist: nämlich diegeplante und fabrikmäßig betriebene Ermordung von rund sechsMillionen Juden durch Nationalsozialisten. Und dass man sich geradewegen dieser Ungeheuerlichkeit nicht so doof ausdrücken darf wieBjörn vor seiner Clique. Also, bis zum nächsten Montag 100 mal nichtin Runen, sondern in Schönschrift: Ich will mich nicht mehr doofausdrücken.Und wenn der Björn dann immer noch die "Erinnerungskultur um 180Grad" drehen und wenden will - einfach dem Kollegen SportlehrerBescheid sagen. Da kann der Björn auch gleich seine deutscheMännlichkeit beweisen: Drehen, wenden, drehen, wenden. Bis dieSchwarte knackt.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell