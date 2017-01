Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: In Sachen gegen das eigene Volk

Gera (ots) - Kommende Woche wird spannend. Da berät die Regierungin Erfurt, ob sie ihr eigenes Volk verklagt oder nicht. Ganz so hartwie es klingt, ist es nicht. Es geht um das Volksbegehren von Gegnerneiner Gebietsreform der rot-rot-grünen Landesregierung. DieOrganisatoren stehen zunächst einmal nicht für das ganze ThüringerVolk. Aber ihre Initiative könnte dazu führen, dass die Wähler imLand auch mal zwischen den Wahlen was zu entscheiden hätten.Die Landesregierung wiederum muss klären, ob sie das Volksbegehrenfür zulässig hält. Per Verfassung ist das Kabinett sogar verpflichtetden Verfassungsgerichtshof in Weimar anzurufen, wenn es das Begehrenfür unzulässig hält.Nach einem wegweisenden Urteil der Thüringer Verfassungsrichteraus dem Jahr 2001, dürfte die Regierung aber nichts im Volksbegehrenfinden, was dazu führt, dasselbe für unzulässig zu halten. Wederverletzt das Begehren des Vereins "Selbstverwaltung für Thüringen"die Ewigkeitsgarantie der Verfassung. Noch handelt es sich um eine"haushaltsintensive Gesetzgebung".Anders als manche Dogmatiker in der Linkspartei meinen, wird dasBudgetrecht des Parlamentes durch das Volksbegehren nichtausgehebelt. Auch der Kern dessen, was verfassungsrechtlich denFreistaat Thüringen ausmacht, bleibt geschützt.Weimars Verfassungsrichter mahnten 2001 an, dass die in Thüringenakzeptierte Möglichkeit der Volksgesetzgebung auch in Einklang mitder verbrieften parlamentarischen Gesetzgebung stehen muss. DieFrage, ob die Landesregierung als Verfassungsorgan ein Gericht gegendas Volksbegehren anruft, sagt dann auch was darüber aus, wie man zumThema Volksgesetzgebung steht. Ministerpräsident Bodo Ramelow solltees sich dann künftig in seinen ob ihrer Rhetorik gelobten Redensparen, den "Vorreiter bei der direkten Demokratie" spielen zuwollen.Übrigens: Ein erfolgreiches Volksbegehren in Thüringen führtzunächst nur dazu, dass sich das frei gewählte Parlament mit demGesetz befassen muss.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell