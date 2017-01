Ostthüringer Zeitung: Jörg Riebartsch kommentiert: Großprojekte - wenn die Kosten laufen lernen

Gera (ots) - Von Jörg RiebartschEndlich mal ein Großprojekt verwirklicht: In dieser Woche wurdedie Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet. Viel später alsbeabsichtigt. Viel teurer als geplant. In ein paar Jahren wird nurnoch die Freude überwiegen, dass eine Stadt in Deutschland sich einsolch herausragendes Projekt leisten kann.Bei anderen Projekten muss man sich die Frage stellen, ob esirgendwann überhaupt einen Fertigstellungstermin geben wird. Dasschönste Beispiel ist der geplante neue Berliner Großflughafen,dessen Eröffnung bereits so oft verschoben wurde, dass man nicht mehrin Erinnerung hat, wie oft schon und wie oft noch.Deutsche Auftraggeber tun sich schwer mit Großprojekten. Nicht nurunterschätzen sie Bau- und Einrichtungszeiten. Auch die Kosten laufenso gut wie immer davon. Bauprojekte, Arbeiten zur Infrastruktur oderauch Einrichtungen, um Energie zu erzeugen, werden in Deutschland imSchnitt 73 Prozent teurer als geplant. Unfassbar. Wer erinnert sichbeispielsweise noch an die Maut für Lastkraftwagen, die elektronischan Autobahnen erfasst wird? Das System funktioniert bereits seiteinigen Jahren. Aber es hat unvorstellbare 6,9 Milliarden Euro mehrgekostet als vorgesehen.Was sind die Gründe dafür? Insbesondere bei Behörden, ob in Bund,Ländern oder in Kommunen, herrschen oft zu wenig Kenntnisse vontatsächlichen Erfordernissen in den Ausschreibungen, so dass diesevon Preisen ausgehen, die außerhalb der Amtsstuben im Leben nicht zuverwirklichen sind. Risiken werden systematisch unterschätzt.Vorteile werden maßlos überschätzt. Unerfahrene Planer wagen sich anProjekte, mit denen Neuland betreten wird. Bei herkömmlichenAufträgen ist häufig die Kostenkontrolle unzureichend. Hier fehlt esan Anreizen für die Planer, die ursprünglich freigegebenen Ausgabenauch einzuhalten.Eine andere Methode wäre, die Finger von Projekten zu lassen, dienoch nie getestet wurden. Dann gäbe es aber keine Elbphilharmonie.Und Deutschland wäre um eine wirkliche Errungenschaft ärmer.Pressekontakt:Ostthüringer ZeitungRedaktion Ostthüringer ZeitungTelefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13redaktion@otz.deOriginal-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell