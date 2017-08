Ostsee-Zeitung: Nach Pyro-Angriffen bei Hansa-Spiel will Innenmionister Caffier Gesichts-Scans in Stadien

Rostock (ots) - Rostock. Mecklenburg-Vorpommerns InnenministerLorenz Caffier (CDU) will mit Hightech auf die zunehmende Gewalt imFußball reagieren: Nach den Ausschreitungen von Anhängern des FCHansa und Hertha BSC Berlin beim DFB-Pokalspiel am Montagabend inRostock fordert Caffier Gesichtsscanner an den Eingängen zuFußballstadien. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass bestimmte Leutegar nicht erst ins Stadion gelangen", sagte der Minister gestern derRostocker OSTSEE-ZEITUNG. Bekannte Gewalttäter sollen in einerbundesweiten Datenbank gespeichert werden, das System würde denChaoten automatisch den Zutritt zum Stadion verwehren. Einenentsprechenden Vorschlag will Caffier in den kommenden Wochen auf derInnenminister-Konferenz sowie mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB)und der Deutschen Fußball Liga (DFL) beraten. Bei dem Pokalspiel imOstseestadion war es ab der 75. Minute zu chaotischen Szenen auf denRängen gekommen: Hertha-Anhänger hatten Leuchtraketen auf dieHansa-Fans geschossen, Rostocker Chaoten verbrannten daraufhin einBanner der Herthaner, das im September 2014 aus dem Olympiastadiongestohlen worden war.Pressekontakt:Ostsee-ZeitungJan-Peter SchröderTelefon: +49 (0381) 365-439jan-peter.schroeder@ostsee-zeitung.deOriginal-Content von: Ostsee-Zeitung, übermittelt durch news aktuell