Ostsee-Regatten: Hotelpreise steigen zur Kieler Woche um bis zu 77 Prozent (FOTO)

München (ots) -Waterkant-Festival macht Übernachtungen in Kiel schon vor Beginnder Regatta teurer / Nur noch wenige freie Hotels zum Finale derKieler Woche / Warnemünder und Travemünder Woche: Übernachtung ab 100Euro pro NachtZur Kieler Woche vom 16. bis 24. Juni steigen dieÜbernachtungspreise deutlich. Der CHECK24-Hotelpreisindex für Kielsteigt am zweiten Veranstaltungswochenende auf bis zu 252 Euro. Dassind 77 Prozent mehr, als Hotelgäste durchschnittlich im Juni zahlen(142 Euro pro Nacht). Schon am ersten Wochenende der Regatta kosteteine Übernachtung im Schnitt bis zu 221 Euro.*In diesem Jahr steigen die Preise bereits einige Tage vor Beginnder Kieler Woche. Grund hierfür ist das Start-up-Festival Waterkantmit internationalen Gästen. Eine Hotelübernachtung in Kiel kostet anden beiden Veranstaltungstagen bereits knapp 220 Euro pro Nacht.Kieler Woche: Hotelkapazitäten werden knappFür Besucher der Kieler Woche werden die Hotelkapazitäten knapp.Zum Betrachtungszeitpunkt gab es im CHECK24-Hotel-Vergleich für daszweite Veranstaltungswochenende zu ausgewählten Kriterien nur nochvier freie Hotels ab 145 Euro pro Nacht. Verglichen mit demWochenende danach erhöhen diese Hotels ihre Preise zur Regatta um 35bis 75 Prozent."Das Hotelangebot am zweiten Wochenende der Kieler Woche istgering, die Übernachtungspreise sind hoch", sagt Dr. Jan Kuklinski,Geschäftsführer Hotel bei CHECK24. "Besucher sollten sich mit derBuchung beeilen oder auf andere Veranstaltungstage ausweichen."Warnemünder und Travemünder Woche: noch freie Hotels für rund 100Euro pro NachtIm Juli finden an der Ostsee zwei weitere Segelregatten statt. ZurWarnemünder und Travemünder Woche ändern sich Preise und Kapazitätenverglichen mit veranstaltungsfreien Wochenenden aber kaum. Besucherder Warnemünder Woche übernachten ab 99 Euro pro Nacht. Zur Regattaim Lübecker Stadtteil Travemünde gab zum Betrachtungszeitpunkt nochfreie Unterkünfte ab 104 Euro.Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*Alle genannten Preise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (einZimmer, zwei Erwachsene). Informationen zu den Suchkriterien undausführliche Tabellen verfügbar unter http://ots.de/ffxSz5Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell